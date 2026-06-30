El secreto de esa parada legendaria... Ahmed Shubair analiza la «genialidad» de Yassine Bounou en la tanda de penaltis

El periodista egipcio Ahmed Shubair elogió al portero marroquí Yassine Bounou tras su labor en la clasificación de Marruecos para los octavos de final del Mundial 2026.

Marruecos avanzó a octavos tras empatar 1-1 con Holanda y ganar 3-2 en los penaltis en el estadio de Monterrey.

En la tanda, Bono empezó con la estrategia habitual, pero al ver que los lanzamientos holandeses buscaban las esquinas altas, ajustó su táctica sobre la marcha.

Se movió por la línea de gol, señaló esquinas con las manos y varió la posición de los pies, hasta quedarse quieto ante el disparo de Krensio Somerville y despejarlo con una mano, en una de las jugadas del torneo.

Su forma de atajar acaparó la atención y fue destacada por numerosos medios internacionales, expertos y analistas.

El exguardameta del Al-Ahly, Shubair, escribió en X: «Bono analiza muy bien a los rivales, como todos los porteros; el fútbol ha evolucionado mucho. el jugador lanza el balón por encima del portero, hacia la esquina superior derecha; por mucho que se lance o por mucho que salte, no va a alcanzarla. Su táctica consiste en moverse por la línea sin lanzarse, por eso no te da la sensación de que le cueste o le suponga un esfuerzo atajar ese balón».

Y concluyó: «Por lo que he visto del nivel de Marruecos ante Holanda, creo que superará a Canadá y, si Dios quiere, estará en cuartos de final del Mundial».







