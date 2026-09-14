En un momento en el que Cristiano Ronaldo sigue persiguiendo su gran sueño de alcanzar la barrera de los mil goles en su carrera futbolística, la estrella portuguesa demuestra una vez más que la edad no representa un obstáculo para sus ambiciones, después de haber mantenido su brillo con la camiseta del Al-Nassr a pesar de haber cumplido 41 años.

Y pese a su avanzada edad y a la cercanía de la celebración de su cuadragésimo segundo cumpleaños el próximo febrero, Ronaldo sigue conservando un nivel asombroso de preparación física, y aparece con regularidad con una forma excepcional que despierta la admiración de seguidores y especialistas, lo que ha vuelto a abrir la puerta a las preguntas sobre los secretos que le ayudan a seguir compitiendo al máximo nivel.

El nutricionista español Jony Ondina reveló uno de los secretos más importantes que hay detrás del destacado estado físico de la estrella portuguesa, asegurando que el asunto no tiene que ver con ingredientes alimenticios raros ni con una receta milagrosa, como algunos podrían pensar.

Ondina explicó, en declaraciones recogidas por el diario "As" español, que el secreto de la dieta que sigue Ronaldo reside en un elemento que parece sencillo, pero que al mismo tiempo resulta difícil de cumplir para muchas personas, ya sean deportistas profesionales o personas corrientes.

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El nutricionista español dijo que "la constancia" representa el elemento más importante en la dieta de Ronaldo, señalando que la mayoría de los alimentos e ingredientes en los que se apoya el jugador están fácilmente disponibles para todos, y no requieren buscar productos excepcionales ni soluciones complicadas.

Ondina añadió que la dieta de Ronaldo puede parecer un tanto monótona, pero que se basa fundamentalmente en el compromiso y la continuidad, dos factores que, en su opinión, están ausentes en un gran porcentaje de las personas, incluso entre los deportistas profesionales.

El nutricionista español dijo: "El secreto de la dieta de Cristiano Ronaldo reside en un elemento del que carece el 90% de las personas corrientes y de los deportistas profesionales, y es la constancia".

Explicó que todos los ingredientes que Ronaldo utiliza en su casa están al alcance de casi todo el mundo, lo que significa que la verdadera diferencia no reside necesariamente en el tipo de alimentos en sí, sino en la manera en que el jugador cumple su dieta de forma continua.





El nutricionista señaló que muchas personas tienden a buscar soluciones rápidas o recetas excepcionales cuando se trata de la salud y la forma física, especialmente ante la enorme cantidad de consejos que se difunden a través de las redes sociales.

Ondina considera que este comportamiento puede llevar a algunos a ignorar los principios básicos que necesitan tiempo y compromiso para que aparezcan sus resultados, y a la cabeza de ellos la constancia en seguir una dieta equilibrada.

El nutricionista español añadió: "A menudo tendemos a apoyarnos en las soluciones mágicas y en los consejos de las redes sociales, ignorando la importancia fundamental de la constancia".

Con esta visión, no parece que el secreto de Ronaldo esté vinculado a un elemento alimenticio milagroso ni a un sistema difícil de imitar por los demás, sino a la capacidad de comprometerse con lo que hace de forma diaria y regular, lo que le ha ayudado a conservar su preparación física a pesar de haber llegado a su cuadragésimo primer año, y a seguir aspirando a alcanzar su objetivo histórico de llegar a los mil goles en su carrera.