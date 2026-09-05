El Schalke despoja al Bayern Múnich del liderato y rompe dos rachas históricas

El Bayern de Múnich cedió el liderato de la Bundesliga tras su empate sin goles (0-0) ante el Schalke, en calidad de local, la tarde de este sábado, en un partido en el que el recién ascendido no solo se conformó con arrebatar un valioso punto, sino que además puso fin a dos rachas históricas del gigante bávaro.

Según el sitio web "Sky Sports", el Bayern de Múnich no consiguió marcar en un partido de la Bundesliga por primera vez desde febrero de 2025, lo que le hizo descender del trono de la clasificación que había ocupado durante largo tiempo, perdiendo el liderato por primera vez desde la segunda jornada de la temporada (2024-2025).

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A lo largo de 67 jornadas consecutivas en la Bundesliga, el Bayern impuso su absoluto dominio en el liderato como un récord sin precedentes, después de que el equipo, bajo la dirección de su entrenador Vincent Kompany, hubiera batido en noviembre de 2025 el récord anterior (43 jornadas consecutivas, registrado también a nombre del Bayern desde la temporada 1973-1974) durante su enfrentamiento ante el Friburgo. Y la paradoja es que fue precisamente el Friburgo quien se situó en lo más alto de la clasificación tras concluir la segunda jornada.

Con este empate ante el Schalke, el Bayern de Múnich descendió temporalmente al cuarto puesto en la tabla de clasificación. El conjunto bávaro busca retomar su rumbo ascendente en su próximo partido a domicilio, cuando visite en la región del Sarre al Elversberg, el recién ascendido que se encuentra eufórico tras lograr su segunda victoria consecutiva ante el Borussia Mönchengladbach.