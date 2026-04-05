El SC Heerenveen se muestra indulgente con un pobre Heracles Almelo, que se hunde en el fango

El descenso directo se acerca cada vez más para el Heracles Almelo. El colista de la Vriendenloterij Eredivisie cayó el domingo por 4-1 a domicilio ante el sc Heerenveen y, a falta de cinco jornadas, debe recortar una diferencia de ocho puntos con respecto al decimosexto puesto, que por ahora le mantendría a salvo.

Maxence Rivera parecía haberle dado al Heerenveen el inicio ideal a los once minutos de juego en el estadio Abe Lenstra. Sin embargo, tras una revisión del VAR, el 1-0 del extremo izquierdo de los frisones fue anulado por mano.

Fue precisamente el Heracles quien tomó la delantera con descaro en Heerenveen. Mario Engels marcó desde muy cerca por la esquina inferior izquierda. El equipo de Robin Veldman no se dio por vencido y empató el marcador por medio de Jacob Trenskow, que anotó tras un córner medido de Joris van Overeem.

El Heracles se fue al descanso con desventaja, después de que Marcus Linday provocara un penalti. Lasse Nordas no falló desde los once metros. Inmediatamente tras la reanudación, el Heerenveen puso el 3-1 tras un gol en propia puerta de Remko Pasveer. Poco después, el portero del Heracles salvó sobre la línea, pero Rivera aprovechó el rebote para marcar el 4-1.

Dos duros golpes para el Heracles en muy poco tiempo. El Heerenveen ganó visiblemente confianza con el doblete y, animado por la afición local, salió en busca de más goles. El marcador podría haber sido más abultado, pero no se aprovecharon las ocasiones necesarias.

El entrenador Ernest Faber realizó numerosos cambios en la última media hora, en un intento por dar un impulso al Heracles. Sin embargo, ya no hubo posibilidad de remontada para el colista, sobre el que se cierne cada vez más el fantasma del descenso.

Pasveer evitó que el Heracles sufriera una derrota aún más abultada en Heerenveen con varias buenas paradas en los últimos compases. En cualquier caso, está claro que el club de Almelo, donde Sem Scheperman aún estrelló un balón en el poste, necesita un milagro para mantenerse en la categoría.