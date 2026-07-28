El SC Heerenveen recibe una oferta del extranjero de 6,5 millones de euros

El SC Braga se ha movido de forma concreta en el mercado por Marcus Linday. El club portugués ha presentado una primera oferta de 6,5 millones de euros al sc Heerenveen, según informa De Telegraaf este martes.

La oferta inicial fue rechazada de inmediato por el Heerenveen. El club frisón quiere más por el delantero sueco de 23 años. Transfermarkt estima actualmente el valor de Linday en cinco millones de euros.

El Heerenveen fichó a Linday en enero de 2025 por 1,7 millones de euros procedente del Västerås SK, un club de Suecia. Su contrato en el Abe Lenstra Stadion todavía tiene una duración de tres temporadas más.

Braga ya presentó a principios de junio una oferta de cinco millones de euros por Linday. Fabrizio Romano informó de que ambos clubes hablaron sobre un traspaso, que finalmente no llegó a concretarse.

Según Braga, Linday está abierto a una aventura en Portugal. Está por ver si a corto plazo se presenta una nueva oferta en Heerenveen o si Braga sigue buscando.

En el momento de su llegada al Heerenveen, hace año y medio, ya quedó claro que sus sensaciones con un club debían ser buenas. En aquel momento también podía elegir entre Feyenoord, FC Twente y Club Brugge, pero se decantó por Frisia.

Hasta ahora, Linday suma tres goles y cinco asistencias en 54 partidos con el Heerenveen. Ya ha comenzado la preparación para la nueva temporada.