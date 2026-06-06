El SC Heerenveen recibe de repente una oferta de 5 millones de euros

El SC Braga ha ofrecido 5 millones de euros al SC Heerenveen por Marcus Linday, según Fabrizio Romano.

No está claro si bastará para convencer al Heerenveen, que podría aspirar a más dada la vigencia del contrato del jugador hasta 2029.

Por ello, el Heerenveen podría aspirar a una cifra mayor. Según Romano, las negociaciones empezaron esta semana.

Llegó en enero de 2025 procedente del Vasteras SK sueco por 1,7 millones y se hizo imprescindible: la temporada pasada disputó casi todos los partidos con el Heerenveen.

Ahora Braga muestra interés, pero se desconoce si el jugador aceptaría la mudanza. Al llegar a Heerenveen hace año y medio, Linday priorizó sentirse cómodo en el club. Entonces pudo elegir entre Feyenoord, FC Twente y Club Brugge, pero optó por Frisia.

«Es cierto que hubo contacto con grandes clubes», declaró entonces al Leeuwarder Courant. «Pero yo solo quería ir al Heerenveen. El Heerenveen tiene buena reputación en Suecia».