El SC Heerenveen, profundamente impresionado por el fichaje del Ajax: «En el campo lo vives de otra manera»

El Ajax dejó escapar este domingo una ventaja de 2-0 ante el sc Heerenveen (2-2). En la primera media hora, los de Ámsterdam jugaron de forma convincente y en parte se lo debieron al guardameta Marc ter Stegen, que repartió pases de gran calidad y además mantuvo así el ritmo alto. El entrenador del Heerenveen, Robin Veldman, y el capitán Maas Willemsen están impresionados por el cedido del Barcelona.

El Ajax necesitó este domingo 33 minutos para ponerse con una ventaja de 2-0. Gracias a un gol en propia puerta de Bernt Klaverboer y a un disparo maravilloso de Abdellah Ouazane, el equipo local tenía el partido muy de cara, pero Jacob Trenskow devolvió la emoción al filo del descanso con un cañonazo espectacular. En el minuto 82, Maxence Rivera hizo el empate.

"Al principio no estuvimos bien en la presión", comienza Willemsen en ESPN. "Lo cambiamos después de 20 o 25 minutos. Entonces fue mucho mejor. Afrontamos de otra manera el uno contra uno. Le dimos demasiado tiempo al Ajax con el balón."

"Salían de nuestra presión con mucha facilidad. Tengo que decir que el portero también es bastante bueno con el balón", dice en referencia a Ter Stegen. "Sabe jugar. Ya lo sabía, claro, pero en el campo lo vives de otra manera". El Heerenveen acabó sumando un punto merecido. "Creo que tuvo que ver con los cambios."

Veldman también se mostró muy elogioso con Ter Stegen, que además de su papel como distribuidor del juego también dejó varias paradas de mucho mérito. "Ese está para parar, ¿eh? Creo que saca una falta muy buena, aunque no vaya del todo ajustada al palo, pero aun así está bien tirada. El uno contra uno con Luca (Oyen, ndr.)..."

"Pero sobre todo por cómo nos obligó a tomar decisiones en la presión, cuánto tiempo podía esperar y con qué facilidad juega un balón al espacio libre... A eso, especialmente en los primeros veinte minutos, no tuvimos respuesta. Más tarde también jugó algunos balones por encima de la presión, o balones en los que nosotros podíamos saltar con los laterales."

"Simplemente teníamos que reaccionar mejor a eso", observó Veldman, que vio a su equipo mostrar capacidad de reacción y ha comenzado excelentemente la temporada con el Heerenveen. En la primera jornada se impuso al FC Twente (1-0), y ahora sumó un punto en el ArenA. "Siempre con el pecho hacia fuera", concluye entre risas el exentrenador juvenil del Ajax.