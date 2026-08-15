El entrenador del SC Cambuur, Johan Plat, está furioso por el penalti no señalado a su equipo en el tiempo de descuento ante el Fortuna Sittard (3-1). El destacado y portero del Fortuna, Mattijs Branderhorst, midió mal en lo más profundo del descuento y, con 2-1 en el marcador, golpeó de forma claramente visible con el brazo la cabeza de Nicolas Binder. Sin embargo, el árbitro Martin van den Kerkhof no vio nada punible y, además, el VAR ni siquiera le llamó a la pantalla. Absolutamente incomprensible, considera Plat.

«La sensación es una mierda», arranca Plat en ESPN. «Creo que deberíamos haber tenido un penalti justo antes del final. También creo que tuvimos ocasiones muy claras que tenemos que marcar. Así que sí, fastidia».

«Sí, estoy enfadadoa», alude obviamente a la jugada del penalti, sobre la que tanto el analista Kees Luijckx como el delantero del Cambuur Rafik El Arguioui emitieron un veredicto claro: penalti. «Si veo lo que pasa ahí, que a alguien le golpean la cabeza como para arrancársela, entonces creo que no puede haber discusión y que simplemente es penalti».

«¿No está claro? Lo que yo opine no es relevante, porque ya ha pasado. Que el árbitro no vaya a mirarlo también me parece raro», dice Plat, nada satisfecho con el arbitraje en Limburgo este sábado por la noche.

Sobre la actuación de su equipo, Plat sí se muestra bastante más satisfecho. El Fortuna se puso 2-0 arriba en el primer cuarto de hora, pero tras el gol que recortó distancias de El Arguioui, el Cambuur llevó la voz cantante. «Con eso sí podemos quedarnos», cuenta el entrenador una semana después de la desesperante derrota ante el Excelsior (0-4).

«Hemos dado una mejor imagen que la semana pasada y eso también era lo que esperábamos. Tenemos que seguir por ahí. Creo que por momentos hemos jugado muy bien al fútbol. También hemos defendido mejor, salvo en esos momentos», alude a los goles encajados de Philip Brittijn y Lequincio Zeefuik. «Eso tiene que desaparecer».

Plat cree que la gran diferencia entre la jornada 1 y la 2 se explica sobre todo por la ‘tensión’. «Hoy también se ha visto todavía un poco, pero tenemos que darnos cuenta muy rápido de que aquí podemos cantar bien con esto», suena con plena confianza de boca del sucesor de Henk de Jong, que hoy en día se sienta en el banquillo como asistente de Plat.

Por último, el entrenador responde a la pregunta sobre refuerzos. «Ya hemos dicho muchísimo sobre eso. Van a llegar más chicos y, hasta entonces, lo haremos con estos chicos. Desde luego he recibido garantías (sobre refuerzos, n. del r.). Y sí, también hay dinero para ello».

«Pero también con esta plantilla tenemos que dar pasos y podemos mantenernos en la Eredivisie. Solo sería bonito que llegaran dos, tres o cuatro chicos más. Entonces quiero verlo», concluye Plat.