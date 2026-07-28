The Guardian: «Francia apuesta por su regreso más esperado con la leyenda Zidane como seleccionador.»

The Sun: «Zidane ha sido finalmente nombrado nuevo seleccionador de Francia. El exentrenador del Real Madrid regresa tras cinco años alejado del fútbol e intentará reconstruir al equipo después de la eliminación en las semifinales del Mundial.»

The Telegraph: «Zinedine Zidane regresa con el “trabajo de sus sueños” como entrenador de la selección francesa.»

L'Équipe: «Veinte años después de la final del Mundial de 2006, la Federación Francesa de Fútbol presentó al sucesor de Didier Deschamps. (...) Zidane cambia ahora de entorno y de papel, pero la expectación y la fascinación que genera siguen intactas.»

Le Figaro: «Se lleva hablando tanto tiempo de ello que este nombramiento, ahora oficial, parece una obviedad. Aun así, el hombre tiene tal carisma que este acontecimiento llega acompañado de enormes expectativas. Hasta tal punto que Zidane es elevado a la categoría de salvador: aquel que no solo permitirá ganar títulos, sino también decidir partidos con un estilo de juego atractivo.»

Le Parisien: «Ahora le toca a él dar continuidad al impresionante legado de Didier Deschamps y, al mismo tiempo, dejarle su propio sello.»

RMC Sport: «En los últimos cinco años, ZZ se ha retirado de la vida pública. Esperó con paciencia su oportunidad y apareció con regularidad en concentraciones, eventos benéficos o estadios para ver jugar a sus hijos. Ahora por fin ha llegado el momento. Y la aventura comenzará el 25 de septiembre con la primera jornada de la Nations League en Turquía.»

Zinedin Zidane «vuelve a casa»

Gazetta dello Sport: «Un nombramiento esperado desde hace años es ya por fin oficial. Zidane ha firmado un contrato hasta 2030, con el objetivo de ganar la Eurocopa y el Mundial, como ya logró como jugador (2000 y 1998).»

OE24: «El bombazo Zidane ya es oficial»

AS: «Zidane vuelve a casa. Cinco años de una larga e interminable espera, en los que rechazó ofertas de grandes clubes europeos, han llegado a su fin en 2026. (...) El destino, por caprichoso que sea, ha decidido que su primer partido en suelo francés en su nuevo cargo será contra Italia, precisamente la selección ante la que disputó el último partido de su carrera y que terminó con una expulsión en la prórroga de la final del Mundial, después de propinarle un cabezazo a Materazzi.»

Sport: «Ahora ya es oficial. Comienza una nueva era en el fútbol francés. Cinco años después de su salida del Real Madrid, Zidane toma las riendas de la selección francesa a partir de este martes.»





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