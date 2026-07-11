El salvador ausente... Argentina echa de menos al hombre de los momentos decisivos

Argentina aún busca su lateral izquierdo ideal tras la partida de Ángel Di María hace dos años.

Ahora, los campeones buscan su segundo título consecutivo y se medirán a Suiza en cuartos de final del Mundial 2026 este domingo por la mañana.

La última vez que se midieron fue en Brasil 2014. Aquel equipo, subcampeón tras Alemania, vivió momentos complicados antes de llegar a la final.

Según un reportaje del diario catalán AS, uno de esos momentos clave fue en octavos de final, cuando Argentina enfrentó a Suiza. El héroe de aquel día, autor del gol en la prórroga, fue el «ángel de la guarda» que Lionel Scaloni necesita hoy en los momentos críticos: Di María.

Desde su retiro de la Albiceleste tras la última Copa América, su lugar en la izquierda sigue sin dueño.

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Scaloni lo ha intentado todo: empezó con Thiago Almada, luego probó con Lo Celso, Julián y Nico González, y como último recurso situó a Mac Allister en la banda para reordenar el sistema: así pasó del 4-3-3 habitual en Catar al 4-4-2 que usó contra Egipto, con el jugador del Liverpool en la izquierda.

Di María jugó 145 partidos con Argentina, marcó 31 goles y dio 32 asistencias. Debutó el 6 de septiembre de 2008 y se despidió como una leyenda tras ganar cuatro títulos: el Mundial 2022, las Copas América 2021 y 2024, y la Finalissima 2022.

Según AS, Scaloni admitió que intentaron convencerlo de volver: «Le dijimos a Ángel que viniera a despedirse de su afición. Se ha ido y no hay forma de convencerlo; lo intentamos, pero su decisión es definitiva. Su historia parece una película y terminó de la mejor forma. Es una leyenda. Tomó una decisión meditada y acertada: se retiró como ganador y como uno de los mejores futbolistas de nuestra historia».

Y concluyó: «Ahora, en Rosario Central, Di María verá el partido entre Argentina y Suiza desde otra perspectiva. En 2014 fue el salvador; hoy sufrirá al no ver un sucesor claro». Eso ya se intuía tras su marcha».

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