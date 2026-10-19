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imago-sport-1078927180.jpgJNA Press
Traducido por

El Salami pide disculpas a la afición del Al Fateh saudí tras la dolorosa derrota

Al Fath vs Al Khaleej
Al Fath
Al Khaleej
1ª División
J. Sellami
Arabia Saudita
Marruecos

El marroquí Jamal Sellami, entrenador del Al Fateh, dirigió un mensaje de disculpa a la afición de su equipo tras la emocionante derrota ante el Al Khaleej por 2-3 en la décima jornada de la Liga Roshn saudí.

El Al Fateh se adelantó con los goles de Lukas Haraslín y Kanga en los minutos 33 y 60, pero el Al Khaleej reaccionó y marcó 3 goles consecutivos para arrebatar 3 valiosos puntos.

Moussa Barrow recortó la diferencia al anotar el primer gol del Al Khaleej en el minuto 78, y después Joshua King consiguió el gol del empate en el minuto 84.

Omar Mascarell firmó el gol de la victoria para el Al Khaleej en el minuto 90+3, con lo que su equipo elevó su casillero a 12 puntos en la décima posición, mientras que el Al Fateh se quedó congelado en 6 puntos en el puesto 16.

La cuenta del club Al Fateh en la red social X publicó las declaraciones de Jamal Sellami después del encuentro.

El entrenador marroquí dijo: "Pido disculpas a la afición del Al Fateh por el resultado negativo del partido, y valoramos su apoyo y respaldo al equipo".

Y añadió: "Necesitamos un gran trabajo, especialmente a nivel del banquillo, para mejorar al equipo y dar una mejor imagen".

Sellami continuó: "Sabíamos la importancia del partido, entramos bien y logramos marcar dos goles, pero el Al Khaleej tiene jugadores destacados que marcaron la diferencia".

Y concluyó: "Hussam Al Sadiq tiene buenas cualidades y ofreció un nivel aceptable, pero necesita más tiempo".

El Al Fateh había contratado a Jamal Sellami el 8 de octubre del presente mes para dirigir al equipo, tras la salida de Khaled Al Atwi.

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