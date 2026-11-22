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El entrenador del Sabah, Valdas Dambrauskas, se niega a tratar la próxima visita del Barcelona como un mero partido de exhibición e insiste en que su equipo puede lograr un resultado histórico en la Champions League. El conjunto azerbaiyano se prepara para recibir al Barcelona ante un estadio lleno en Bakú, decidido a alterar el orden establecido en Europa.

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Dambrauskas no se deja intimidar por el Barcelona

La llegada del equipo de Hansi Flick a Azerbaiyán ha acaparado los titulares locales, pero Dambrauskas está centrado exclusivamente en el aspecto competitivo del encuentro. Aunque reconoce la magnitud del reto, el entrenador lituano insiste en que sus jugadores no saltarán al campo simplemente para admirar a sus rivales de talla mundial. El exentrenador del Ludogorets cree que el espíritu de la Champions League se construye precisamente sobre enfrentamientos de este tipo, entre David y Goliat.

El técnico admitió que la presión del cargo a menudo le pesa, aunque este escenario europeo le ofrece una motivación diferente. «A veces no puedo dormir por la ansiedad, especialmente antes de los partidos de la liga de Azerbaiyán, pero partidos como este en la Champions League simplemente tenemos que disfrutarlos», explicó Dambrauskas, según recoge Sport. Sin embargo, se apresuró a aclarar que disfrutar no significa renunciar a competir y añadió: «Nuestro objetivo es ganar todos los partidos, independientemente del rival o del resultado esperado».

Un llamamiento a la afición de Bakú

Consciente de la importancia de jugar en casa, Dambrauskas ha hecho un llamamiento directo a la afición del Sabah para que cree un ambiente hostil para el equipo de Hansi Flick. El entrenador quiere que las gradas estén llenas hasta la bandera y aporten la energía necesaria para sostener a sus jugadores durante lo que se espera que sean noventa minutos de fútbol agotadores ante uno de los equipos con más calidad técnica del mundo.

«Es un gran partido para los aficionados, para nosotros, para los jugadores y para el cuerpo técnico. Vamos a disfrutarlo juntos, a creer y a dar todo lo que tenemos», afirmó el entrenador. Dambrauskas abraza el atractivo de la historia del equipo que parte en desventaja y sostiene que la imprevisibilidad propia del fútbol es precisamente la razón por la que su equipo debe tener confianza. «A veces el fútbol escribe historias increíbles, así que vamos a salir ahí y escribir una el miércoles», proclamó.

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Timo no esconde sus aspiraciones pese a partir en desventaja

La confianza en el vestuario no se limita al cuerpo técnico: el jugador del Sabah Tymoteusz 'Timo' Puchacz se mostró tan desafiante como su entrenador. Aunque reconoce la enorme diferencia de categoría entre ambos clubes, el centrocampista insistió en que, una vez suene el silbato, la reputación importa muy poco. Ve el partido como una oportunidad de convertir un sueño de infancia en una realidad profesional al competir de igual a igual.

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El jugador confesó que enfrentarse al Barcelona todavía le parece algo irreal, pero está centrado en mantener la calma. «Es difícil incluso pensarlo. Cuando hablo con mis amigos y mi familia, todavía parece irreal que vayamos a jugar contra el Barcelona. Es como un sueño. Sinceramente, tengo muchas ganas de que llegue el partido. Porque, al fin y al cabo, es solo un partido de fútbol normal. Lo sé, quizá suene una locura, pero quiero ganar al Barcelona, pero ¿por qué no?», afirmó Timo.

En busca de un milagro en Azerbaiyán

El desafío táctico será enorme, ya que el Sabah deberá encontrar la manera de neutralizar a uno de los ataques más potentes del fútbol mundial. Es probable que Dambrauskas opte por una defensa compacta para incomodar a los visitantes, con la esperanza de aprovechar cualquier exceso de confianza que pueda aparecer en las filas del Barcelona. Cada minuto que el marcador siga igualado aumentará la convicción en el estadio de que la sorpresa es realmente posible.

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En definitiva, el partido representa más que tres puntos para los locales: es una oportunidad de demostrar que la distancia en el fútbol europeo se está reduciendo. Si el Sabah mantiene la concentración y ejecuta su plan de juego, podría hacer realidad la «historia increíble» que ha prometido su entrenador.