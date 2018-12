El sábado en la Premier League: El Tottenham pincha y el Liverpool es cada vez más líder

La diferencia entre líder y escolta del fútbol inglés ya es de nueve puntos.

La jornada sabatina parecía propicia para recortar distancias entre líder y escolta en la Premier League: el Tottenham Hotspur enfrentaba un partido en teoría asequible en casa ante el Wolverhampton Wanderers a sabiendas de que unas horas más tarde el Liverpool tendría que vérselas ante otro integrante del "Big Six" del fútbol inglés

Y por casi una hora, el pronóstico se cumplía gracias a un gol de Harry Kane al minuto 22 a servicio de Son Heung-Min para darle la ventaja a los Spurs y recortar temporalmente la desventaja con los Reds a tres puntos solamente.

Pero el Tottenham no contaba con la buena mano de Nuno Espírito Santo con los cambios: el ingreso de Hélder Costa y Joao Moutinho en la segunda parte resultó vital para los Wolves, que sorprendieron dándole la vuelta al marcador con tres goles en los 20 minutos finales por obra de Wily Boly (a pase de Moutinho), Raúl Jiménez y Costa para dar la campanada de la jornada.

La victoria permitío además a los Wolves saltar hasta la séptima plaza de la Premier League gracias a los tropiezos de Leicester City y Everton a manos del Cardiff City y Brighton, además de que el Watford no pudo pasar del empate frente al Newcastle.

A los Spurs no les quedaba de otra que "apoyar" a su odiado rival londinensel, el Arsenal, para impedir que el Liverpool se escapara más en la cima de la clasificación. Y los Gunners pegaban primero con tanto de Ashley Maitland-Niles al minuto 11.

Pero la ventaja gunner resultó ser un espejismo. En menos de cinco minutos el Liverpool ya había remontado con doblete de Roberto Firmino y antes del descanso el marcador ya era 4-1 gracias a tantos de Sadio Mané y Mohamed Salah de penal. Firmino ponía cifras definitivas en la segunfa mitad con otro tanto de penal.

La diferencia entre Reds y Spurs ha quedado así en nueve unidades, con el Manchester City un punto abajo del Tottenham a falta de su visita de este domingo al Southampton. El Liverpool es cada vez más líder.

RESULTADOS DEL SÁBADO

Tottenham 1-3 Wolves

Brighton 1-0 Everton

Leicester City 0-1 Cardiff City

Watford 1-1 Newcastle

Fulham 1-0 Huddersfield Town

Liverpool 5-1 Arsenal

PARTIDOS DEL DOMINGO

Crystal Palace vs Chelsea

Burnley vs West Ham

Southampton vs Manchester City

Manchester United vs Bournemouth