«El ruido no nos afecta»... La estrella de España responde con contundencia tras la goleada a Arabia Saudí

Dani Olmo afirmó que España ignoró el «ruido» tras el empate con Cabo Verde y destacó la solidez del equipo, que respondió con un 4-0 a Arabia Saudí en la segunda jornada del Mundial 2026.

Tras ser titular por primera vez en el torneo, declaró en la zona mixta: «Cuando no ganamos, siempre hay ruido de fondo, pero al final nos centramos en nuestro rendimiento, y lo hemos demostrado».

El jugador del Barcelona añadió: «Hoy somos un equipo muy fuerte y, aunque aumente la presión, estamos preparados para elevar nuestro nivel y responder con eficacia. Esa es nuestra fuerza y seguiremos así hasta el final».

Me sentí muy a gusto.

Se mostró satisfecho con el juego del equipo: «Estoy contento. Queríamos ganar y recuperar sensaciones. El equipo ha hecho un partido magnífico».

Sobre su rol en el centro del campo ofensivo, añadió: «Me siento cómodo; aunque el espacio sea reducido, puedo crear superioridad numérica y mantener la continuidad del juego».

Reconoció que las sensaciones tras el primer partido fueron duras: «Después del encuentro contra Cabo Verde no me sentí bien, pero sabíamos que hoy teníamos que ganar y lo hemos hecho, así que estoy contento».

Yamal confía en sí mismo

Sobre su relación con Lamine Yamal, autor del primer gol en un Mundial, explicó: «Llevamos años jugando juntos en el Barça. Sé cuándo necesita espacio y cuándo coordinación».

«Personalmente, también quiero felicitarle por su primer gol en el Mundial. Nos ha hecho mucha ilusión. Esperamos que sea el primero de muchos, porque jugar con él es muy divertido».

Olmo rechazó que Yamal necesite un trato especial pese a su juventud: «Le cuidamos, pero él se vales por sí mismo. Es joven, humilde y sabe lo que tiene que hacer. Es muy trabajador. Estamos contentos de que haya vuelto a este nivel y esperamos que nos ayude aún más».

Ferran estuvo a punto de marcar

Olmo defendió a Ferran Torres, quien falló ocasiones claras: «Un gol siempre ayuda al delantero, pero Ferran está motivado y lleno de energía. No ha marcado, pero está cerca y nos aporta mucho».

Para cerrar, Olmo destacó la confianza del grupo: «Siempre creímos en nuestra calidad; solo debemos mostrarla en la cancha, y hoy lo hicimos».

Con estos 4 puntos, España lidera provisionalmente el Grupo H y espera el duelo clave ante Uruguay en la tercera jornada, que puede sellar su pase a los dieciseisavos.