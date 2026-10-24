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El Rotherham United, equipo de la League Two, ha ofrecido al exlateral del Manchester United Brandon Williams una nueva oportunidad de regresar al fútbol profesional tras más de un año sin jugar. El defensa de 26 años ha firmado un contrato de corta duración con el club de Yorkshire del Sur después de un prolongado periodo de prueba en sus instalaciones de entrenamiento.

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El Rotherham recompensa la perseverancia de un defensa a prueba

Williams ha regresado oficialmente al fútbol con el Rotherham tras demostrar su estado físico al entrenador Alex Bruce y al director deportivo Steve McClaren. Aunque el club de cuarta categoría decidió inicialmente no ofrecer un contrato al jugador libre en agosto, después de que empezara a entrenarse con el equipo en junio, él siguió trabajando en Roundwood. Su último partido oficial fue en agosto de 2025, durante una breve etapa en el Hull City.

Un comunicado oficial confirma su contrato de corta duración

Antes de marcharse del Hull seis meses después de firmar un contrato de un año, tras disputar únicamente cinco minutos en una derrota por 3-0 ante el Blackburn Rovers en Championship, el defensa había jugado por última vez un partido completo en noviembre de 2023, durante su cesión al Ipswich Town.

El club confirmó su llegada en un comunicado oficial: «El jugador de 26 años se incorpora oficialmente al Rotherham tras trabajar duro durante toda la pretemporada y hasta finales de octubre en la ciudad deportiva del club en Roundwood, donde ha demostrado su estado físico a Steve McClaren, Alex Bruce y el cuerpo técnico.

«El lateral, nacido en Mánchester, cuenta con una trayectoria extraordinaria: se ganó un puesto en la dinámica del primer equipo del Manchester United después de pasar por su prestigiosa cantera y logró así su oportunidad en el primer equipo.

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«Williams representó al Manchester United al más alto nivel en la Champions League, la UEFA Europa League y la Premier League. También jugó en la máxima categoría con el Norwich City.

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«Más recientemente, el defensa de vocación ofensiva ha jugado en la Sky Bet Championship con el Ipswich Town y el Hull City, y cuenta con experiencia en las selecciones sub-20 y sub-21 de Inglaterra.

«Williams llevará el dorsal 33 en el Rotherham».

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Bruce elogia su compromiso al entrenarse sin cobrar

El fichaje permite al defensa dejar atrás sus problemas fuera del campo, después de expresar públicamente su arrepentimiento por recibir una condena de 14 meses de prisión con suspensión de la pena por conducción peligrosa el año pasado.

Bruce, entrenador del Rotherham, elogió la dedicación del jugador a prueba: «Me alegra mucho que sea jugador del Rotherham. Se merece el contrato. Ha trabajado muchísimo con nosotros desde la pretemporada. Ha mostrado una actitud magnífica. Ha demostrado ganas y hambre de venir cada día sin cobrar.

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«Creo que ha tenido que afrontar la realidad de la situación en la que se encontraba su vida. Conozco a Brandon por mis vínculos con la zona de Mánchester. Me he cruzado con él algunas veces. Conozco a gente que ha trabajado con él en el Manchester United, tanto compañeros como entrenadores. Steve McClaren y Richard Hartis también lo conocen.

«Está muchísimo mejor que cuando llegó al inicio de la pretemporada, eso seguro. Esperemos que ahora pueda seguir progresando y ser útil para el club. No perdamos de vista dónde ha estado y qué trayectoria ha tenido, aunque todavía es joven. Me alegra mucho darle la oportunidad de, ojalá, relanzar su carrera».

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El lateral busca recuperar el ritmo de competición

Tras recuperar su condición física durante cuatro meses de entrenamientos, Williams buscará ahora disputar sus primeros minutos oficiales en más de un año en los próximos partidos del Rotherham en League Two. Encadenar encuentros con regularidad será fundamental si quiere convertir su contrato de corta duración en una estancia más larga en el New York Stadium. Volver a asentarse a las órdenes de Bruce y McClaren le ofrece una plataforma ideal para relanzar su carrera.