Compartir Sigue a GOAL en Google

No fue una victoria cualquiera, sino toda una demostración de fuerza y una declaración de guerra futbolística antes del histórico duelo. A pocos días de recibir al Barcelona en la Champions League, el Sabah azerí ofreció un vendaval ofensivo y arrolló al Sumgayit, su visitante, por 5-1, con lo que se mantiene líder de la liga de Azerbaiyán y lanza una seria advertencia al gigante catalán.

Anuncios

Según el diario español «Mundo Deportivo», la histórica visita del Barcelona a Bakú el próximo miércoles, en la fase de grupos de la Champions League, exige una preparación especial por parte del Sabah, el equipo anfitrión, empezando por un largo periodo de descanso. El líder de la liga azerí adelantó al viernes su partido como local ante el Sumgayit y logró una victoria aplastante en el estadio Mehdi Huseynzade.

Desde el pitido inicial, el Sabah impuso un dominio absoluto sobre el desarrollo del encuentro y no dio a su rival ninguna opción de reaccionar. Su superioridad se tradujo en cinco goles, hasta el punto de que el tanto de Cedric Badolo en el minuto 30 pareciera algo secundario para el conjunto local.

Los goles del Sabah llevaron la firma de Xander Severina en el minuto 21, Ivan Lepinjica en el 42, Tymoteusz Puchacz en el 55, Aleksey Isayev en el 66 y Khayal Aliyev en el 75, en un festival goleador que confirmó el enorme poderío ofensivo del equipo antes de medirse al Barcelona.

La tarea del Sumgayit se complicó aún más tras la expulsión de Lucas Black a la media hora de la primera parte, decretada por el árbitro Elvin Bayramov. El equipo jugó con diez la mayor parte del partido y fue incapaz de seguir el ritmo vertiginoso del Sabah.

Anuncios Anuncios

Con este triunfo, el Sabah suma su séptima victoria en once partidos, con una sola derrota, lo que le mantiene en lo más alto de la clasificación con 24 puntos, empatado con el Neftchi. El equipo ha marcado 27 goles y solo ha encajado siete, unas estadísticas notables para un club que disputa su primera participación en la Champions League.

Related Topics

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

Tras la victoria, el entrenador del Sabah, Valdas Dambrauskas, hizo unas declaraciones cargadas de confianza y ambición: «Intentaremos escribir una de esas historias maravillosas en el partido contra el Barcelona. La Champions League existe para disfrutarla».

El técnico añadió que su equipo no afrontará el partido como una víctima, sino como un conjunto que quiere hacer historia y demostrar que el fútbol no entiende de grandes nombres, sino de espíritu y lucha sobre el terreno de juego.

Anuncios

El Sabah dejará su estadio, el Bank Respublika Arena, con capacidad para 8.700 espectadores, para jugar en el Estadio Olímpico de Bakú, con capacidad para 68.700, un paso que refleja la magnitud del acontecimiento histórico que esperan el club y su afición.

Para el Sabah, enfrentarse al Barcelona no es un simple partido de la fase de grupos, sino la oportunidad de su vida para escribir una historia inolvidable y demostrar que este club emergente es capaz de plantar cara a los grandes, aunque el rival sea uno de los mejores clubes del mundo.

Anuncios

En cuanto al Barcelona, el mensaje le ha llegado alto y claro: el Sabah afronta el partido con la moral por las nubes, con una manita, con el liderato de la liga, con un entrenador que no teme a nadie y con una afición que llenará el Estadio Olímpico hasta la bandera en busca de una noche histórica que podría quedar grabada en la memoria del fútbol europeo durante muchos años.