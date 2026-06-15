«El rival de Holanda en el Mundial despide al seleccionador de inmediato»

Sabri Lamouchi ha sido destituido como seleccionador de Túnez tras la goleada 5-1 sufrida ante Suecia en el Mundial, según informa el periodista Romain Molina.

Molina, periodista francés que escribe para The Guardian, The New York Times, la BBC y la CNN, señala a Lamouchi como responsable de la goleada.

El domingo por la noche, el equipo africano cayó goleado por la selección europea. En la defensa tunecina destacaba Omar Rekik, hermano del exinternacional holandés Karim, nacido en La Haya, que actuó como central.

Rekik marcó el gol tunecino y, tras el partido, declaró a la DPA:

«Es vergonzoso para nosotros como equipo y para toda Túnez. Tras esta mala actuación, tenemos que mirarnos al espejo».

«Primero debemos criticarnos a nosotros mismos e intentar corregir nuestros errores. Prometemos dar lo mejor de nosotros y hacer todo lo posible para mejorar», afirmó Rekik. La Federación Tunecina de Fútbol ha decidido despedir a Lamouchi de inmediato.

El domingo se medirá a Japón y el 26 de junio cerrará el grupo ante Países Bajos.