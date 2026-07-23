Las opciones del club Al-Ittihad de fichar a la estrella de la selección de Nigeria durante el actual mercado de fichajes veraniego se han reducido, debido a una oferta poco convincente.

Informes de prensa habían revelado la entrada del Al-Ittihad en una competencia con el Eintracht Frankfurt alemán para fichar al nigeriano Raphael Onyedika, centrocampista del Club Brujas belga, durante el actual mercado de verano.

Sin embargo, el diario belga "nieuwsblad" confirmó que la oferta presentada por el "Decano" para fichar al jugador nigeriano no resultó convincente para la directiva del Club Brujas.

Según reveló anteriormente el periodista italiano Fabrizio Romano, el club belga desea obtener 10 millones de euros para aceptar la salida de Onyedika, dado que su contrato finaliza al término de la próxima temporada.

El Al-Ittihad tendrá que mejorar su oferta económica para hacerse con el centrocampista nigeriano, especialmente en vista de su búsqueda de un nuevo jugador que suceda al brasileño Fabinho, cuyo contrato ya finalizó al término de la pasada temporada.

Onyedika juega principalmente en la posición de centrocampista defensivo, y también se desenvuelve bien como pivote y en el centro de la defensa. Tiene 25 años y juega para el Club Brujas desde 2022.

Desde su incorporación al equipo belga, Onyedika se ha convertido en una opción fija en la lista de la selección de Nigeria, y desde entonces ha disputado 26 partidos con ella, en los que logró marcar 3 goles y dar una única asistencia.

El nombre del Al-Ittihad se ha vinculado con el fichaje de varios jugadores en la posición de centrocampista defensivo, entre los más destacados el marroquí Sofyan Amrabat, estrella del Fenerbahçe, y el egipcio Marwan Attia, jugador del Al-Ahly.