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Willem-AlexanderNOS
Sam Vreeswijk

Traducido por

El rey Willem-Alexander bromea sobre su charla privada con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino: «Le he hecho una sugerencia»

Holanda vs Suecia
Holanda
Suecia
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El rey Willem-Alexander, la reina Máxima y la princesa Ariane asistieron el sábado por la noche al partido del Mundial entre Países Bajos y Suecia (5-1). Después, concedieron una entrevista a la NOS.

«He mirado un par de veces dónde estaba el desfibrilador, porque de vez en cuando lo habría necesitado», comenta el rey sobre el emocionante partido. «Pero, al final, ha sido una auténtica delicia. Ha sido un partido magnífico, además de emocionante».

«A ratos no fue bueno para mi corazón, pero lo disfruté. Estoy muy feliz de animar a la selección holandesa en este momento tan bonito».

Tras el partido, visitaron brevemente el vestuario de la selección holandesa, donde, según el rey, los jugadores estaban «tremendamente contentos».

«Jugaron como un equipo y dominaron el partido desde el primer gol. Fue un honor visitar el vestuario y agradecerles en nombre de los dieciocho millones de seleccionadores holandeses».

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Durante el encuentro se sentaron junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. «Estoy aquí como invitado de la FIFA, y si Infantino está presente, te sientas junto al anfitrión», afirmó el rey, quien bromeó sobre una charla privada con él. «Quizá le he dado algunas ideas para el premio de la paz de los próximos años».

Se refiere al Premio de la Paz de la FIFA, entregado por primera vez en diciembre a Donald Trump.

En las próximas horas Willem-Alexander, Máxima y Ariane viajarán a Kansas City, a unos 1200 kilómetros, para asistir al partido del Mundial entre Curazao y Ecuador.

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