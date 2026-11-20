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El mediapunta surcoreano Lee Kang-in ha inscrito su nombre en los libros de historia al revalidar en Bangkok el premio al mejor jugador internacional del año de la AFC. Tras una última temporada repleta de títulos en el Paris Saint-Germain y su fichaje por el Atlético de Madrid en verano, el futbolista de 25 años logró algo que ni siquiera consiguió su compatriota Son Heung-min.

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Un triunfo histórico por segundo año consecutivo en Bangkok

El internacional surcoreano Lee Kang-in hizo historia el jueves por la noche al revalidar el premio al mejor jugador internacional del año de la AFC en la gala de 2026 celebrada en Bangkok. El futbolista de 25 años se impuso a su compatriota Hwang In-beom, del FC Porto, y al delantero japonés Ayase Ueda, del Lille OSC, para hacerse con el prestigioso galardón.

Al revalidar el premio, el mediapunta del Atlético de Madrid se convirtió en el primer jugador que gana esta categoría en dos ediciones consecutivas. También se unió a su legendario compatriota Son Heung-min como los únicos futbolistas que han recibido el galardón más de una vez. Son lo ganó en cuatro ocasiones: 2015, 2017, 2019 y 2023.

Una despedida de París repleta de títulos

Lee recibió el reconocimiento tras una extraordinaria última temporada con el Paris Saint-Germain en la campaña 2025/26. El centrocampista creativo ayudó al gigante francés a revalidar su título de la Champions League y a emular al Real Madrid. Son los únicos clubes que han logrado dos triunfos consecutivos en la era moderna.

Además de su éxito europeo, Lee conquistó su tercer título consecutivo de la Ligue 1, así como la Supercopa de Francia de 2025, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA. También desempeñó un papel decisivo en el camino del PSG hasta la final del Mundial de Clubes de la FIFA 2025 antes de dejar París con 12 grandes títulos en su palmarés.

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Resistencia con la selección y dominio surcoreano

En el ámbito internacional, Lee siguió siendo una pieza indispensable para Corea del Sur durante todo el Mundial de la FIFA 2026. Disputó todos los minutos de la fase de grupos y dio la asistencia decisiva en la única victoria de su selección, ante Chequia. Su actuación recibió numerosos elogios pese a la temprana eliminación de Corea del Sur.

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Su triunfo amplía el dominio de Corea del Sur en este premio, después de las cuatro victorias del delantero del LA FC Son y la del defensa del Bayern de Múnich Kim Min-jae en 2022. En otras categorías de la ceremonia, la centrocampista Kim Hye-ri, del Suwon FC Women, y Park Yun-jeong, al frente de la selección sub-20, se quedaron sin premio pese a sus nominaciones en las categorías femeninas.

Nueva etapa en Madrid

Tras pasar del Incheon a la cantera del Valencia en 2011, despuntar en Mestalla y destacar en el Real Mallorca, Lee regresó a LaLiga en julio de 2026 al fichar por el Atlético de Madrid, campeón de España en 11 ocasiones. Ya asentado en la capital española, el internacional, que ha disputado 53 partidos con su selección, buscará convertir su experiencia ganadora en títulos nacionales y europeos en España.