Chelsea está muy cerca de fichar a un jugador del Rayo Vallecano para compensar la salida de Marc Cucurella hacia el Real Madrid durante el presente verano.

La marcha de Marc Cucurella al Real Madrid obligó a moverse con rapidez para encontrar un sustituto en el costado izquierdo, por lo que Chelsea situó esta posición como su máxima prioridad durante el mercado de fichajes de verano, dentro del plan del entrenador Xabi Alonso para reconstruir el equipo antes del inicio de la nueva temporada.

Los informes apuntan a que Chelsea está a punto de cerrar una operación con el Rayo Vallecano para incorporar a Pep Chavarría.

Ahora se espera que el lateral izquierdo reciba permiso para viajar y someterse al reconocimiento médico durante las próximas horas, así como para completar el fichaje de forma oficial.

Según el diario "The Athletic", Chelsea está muy cerca de cerrar la operación, ya que se han acordado los términos personales con el jugador.

Ahora la cuestión se reduce a dar los últimos retoques a las cláusulas del traspaso antes de que la operación pueda avanzar.

No se esperan problemas una vez que se fije el importe definitivo de la operación, cifrado por informes anteriores en torno a 25 millones de euros.

Chavarría se unió al Rayo Vallecano en 2022 y disputó 125 partidos con el club, incluida la final de la Liga Europa Conferencia.

Chelsea ya ha fichado a ocho nuevos jugadores este verano, por más de 300 millones de libras esterlinas, lo que incluye una cifra récord de 117 millones de libras esterlinas por la incorporación de Morgan Rogers.