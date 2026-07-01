El rey de los regalos... Oliisi se acerca al récord histórico de Pelé en el Mundial

Michael Oulissi brilló en la victoria de Francia 3-0 ante Suecia en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, con dos asistencias que confirmaron su importancia en el ataque.

Su actuación clasificó a Francia para los octavos de final, donde el domingo por la mañana se medirá a Paraguay.

Con cinco asistencias, lidera el ranking de pases decisivos en el torneo.

Según Opta, solo Pelé, con 6 asistencias en 1970, supera su marca en una misma edición desde 1966.

Según Meister Ship, Oulissi ya figura entre los jugadores con más asistencias en sus cuatro primeros partidos de un Mundial: cinco pases decisivos, solo por detrás del húngaro László Budai (seis en 1954) y del italiano Amadeo Piavatti (también cinco en 1938).

Según Stats Foot, solo Kopa (8) y Griezmann (5) suman más asistencias que él con Francia en un Mundial.