Parece que el Chelsea ha decidido convertir los arranques fulgurantes en su sello de identidad esta temporada bajo la dirección de Xabi Alonso, después de que el equipo mantuviera su costumbre de marcar temprano, esta vez ante el Arsenal en el derbi londinense, para confirmar que ha entrado en la temporada con fuerza desde el pitido inicial.

Morgan Rogers, la estrella del Chelsea, no esperó más que dos minutos para dejar su huella en el derbi londinense ante el Arsenal, tras lograr batir la portería del Arsenal de forma temprana con un disparo de volea desde fuera del área, convirtiéndose en el primero en quebrar la resistencia de la defensa del equipo en la presente temporada.





El Chelsea no esperó demasiado en ninguno de sus tres primeros partidos en la Premier League, ya que João Pedro abrió el marcador ante el Fulham tras un solo minuto, dándole a su equipo un arranque perfecto en la jornada inaugural.

Y en el segundo partido ante el Brighton, el Chelsea necesitó apenas 4 minutos para batir la portería, tras marcar Roméo Lavia el gol de la ventaja, con lo que el equipo prolongó su despliegue ofensivo temprano y confirmó que no se trató de una simple casualidad en el primer encuentro.

En cuanto al partido de hoy ante el Arsenal, Morgan Rogers fue más rápido que todos, tras necesitar solo dos minutos para poner el balón en la portería del Arsenal, de modo que el Chelsea ha marcado en los primeros cuatro minutos de sus tres partidos: en el primer minuto ante el Fulham, en el cuarto ante el Brighton y en el segundo ante el Arsenal.

Con este arranque, el Chelsea, junto a Alonso, envía un mensaje claro a sus rivales de que el conjunto no necesita mucho tiempo para meterse en el partido, después de que el equipo se haya convertido en el «rey de los arranques» en la Premier League, para confirmar que la presente temporada podría ser diferente y que sus ambiciones han empezado a mostrarse desde los primeros minutos.

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