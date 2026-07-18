El rey de las soluciones: Messi sorprende a Salah y a las estrellas del Mundial con una cifra asombrosa

El capitán argentino Lionel Messi lidera una nueva estadística del Mundial, a un día de la final contra España.

Según la red de estadísticas futbolísticas «Scooka», Messi solo necesita 24,8 minutos para crear una ocasión de gol, el mejor promedio del Mundial, superando a varios de los mejores creadores del mundo.

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Le siguen Maxi Araújo (25,2 min), Mohamed Salah (26,8 min), Désiré Doué (27,2 min), James Rodríguez (28,8 min) y Ryan Cherki (28,9 min).

Estas cifras reflejan el gran impacto ofensivo de Messi, tanto al marcar como al crear ocasiones para sus compañeros a un ritmo superior al de sus rivales.

A sus 39 años, el capitán argentino sigue superando a estrellas más jóvenes en una de las estadísticas ofensivas clave.