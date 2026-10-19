Mohamed Salah se convirtió en protagonista principal de la cobertura de la prensa turca tras la victoria del Trabzonspor sobre el Beşiktaş por 2-0, en el partido estelar de la octava jornada de la liga turca, la noche del lunes.

Los diarios destacaron el gol decisivo de Salah, que afianzó la victoria de su equipo y lo impulsó a lo más alto de la tabla de goleadores, en medio de elogios por su influencia en los grandes enfrentamientos.

El sitio Fotomaç eligió el título «La tormenta de Salah» para destacar la actuación del jugador ante el Beşiktaş, considerando que su gol en el minuto 71 fue el punto de inflexión que otorgó al Trabzonspor una ventaja decisiva en el derbi.

El sitio no separó este gol del brillo de Salah a nivel individual, ya que vinculó su contribución a la victoria con su ascenso a lo más alto de la tabla de goleadores de la liga turca.

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Presente en las grandes citas

Por su parte, el sitio «Fanatik» se centró en la capacidad de Salah para dejar su huella en los grandes partidos, recordando su triplete ante el Galatasaray, antes de volver a batir las redes del Beşiktaş, donde escribió: «La estrella mundial del Trabzonspor, Mohamed Salah, es imparable», añadiendo: «Tras marcar contra el Galatasaray, también sacudió las redes contra el Beşiktaş».

El sitio oficial del Beşiktaş describió el gol de Salah como el punto que acabó con las esperanzas del equipo de empatar.

Las coberturas turcas resaltaron el logro individual conseguido por Salah coincidiendo con la victoria del Trabzonspor, después de elevar su cuenta a 8 goles para situarse en solitario como máximo goleador de la liga turca tras la octava jornada.

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