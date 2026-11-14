¡El rey de Egipto! Mohamed Salah bate el récord goleador de su selección con un penalti a lo Panenka ejecutado con sangre fría

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Mohamed Salah ha inscrito oficialmente su nombre en la historia como el máximo goleador de todos los tiempos de Egipto. El delantero de 34 años marcó dos goles en los minutos finales de la contundente victoria por 5-0 ante Malawi en la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones y alcanzó el hito con una acción de enorme atrevimiento.

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Salah hace historia en la contundente victoria de Egipto

Salah se ha convertido oficialmente en el máximo goleador histórico de Egipto tras marcar dos goles en los últimos minutos contra Malawi. El delantero de 34 años anotó dos veces en el tramo final para impulsar a su selección hacia una contundente victoria por 5-0.

Salah llegó al parón internacional a solo dos goles de igualar el récord nacional, vigente desde hacía años. Cuando sonó el pitido final, el veterano atacante se había hecho con el récord en solitario ante una afición eufórica.

Un audaz penalti a lo Panenka sella su histórico gol número 70

La estrella del Trabzonspor esperó hasta los últimos minutos para reescribir los libros de récords en un desenlace frenético. Salah igualó por fin al anterior plusmarquista, Hossam Hassan, en el minuto 84, cuando marcó su gol número 69 con la selección.

Lejos de conformarse con compartir el récord, el delantero se lo adjudicó en solitario en el tiempo añadido. Salah dispuso de un penalti y mostró una serenidad extraordinaria para batir al portero con un audaz lanzamiento a lo Panenka, con el que alcanzó los 70 goles.

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Su gran estado de forma continúa tras su salida de Anfield

El último hito de Salah amplía una trayectoria internacional que comenzó en 2011. A lo largo de 123 partidos con Egipto, ha rendido de forma constante en los grandes escenarios y ha consolidado su legado como icono del fútbol africano.

Próximos partidos MWI Africa Cup of Nations Qualification 08:00 EGY

Su olfato goleador sigue intacto a nivel de clubes tras su traslado a Turquía. Salah ya ha marcado nueve goles en 11 partidos de liga con el Trabzonspor esta temporada y se ha convertido en el primer jugador desde que comenzaron a recopilarse estos registros en la temporada 2014-15 en alcanzar diez participaciones en goles en sus primeros siete partidos de la Superliga turca.

Otro gran capítulo de una carrera legendaria

Batir el récord goleador de la selección de Egipto se suma a una extraordinaria lista de distinciones individuales. Antes de fichar por el Trabzonspor, Salah pasó nueve años memorables en el Liverpool y dejó Anfield como el máximo goleador histórico del club en la Premier League, con 191 goles. Durante su etapa en Inglaterra, también sumó 277 participaciones en goles con el Liverpool, la cifra más alta de un jugador para un mismo club en la historia de la Premier League.