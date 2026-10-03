El portugués Rui Pinto, autor de las filtraciones de "Football Leaks" que destaparon presuntas irregularidades financieras atribuidas al Manchester City y provocaron un gran revuelo en el fútbol europeo, lanzó una advertencia sobre el peligro que corre su vida, tras la decisión de las autoridades portuguesas de poner fin a su participación en el programa de protección de testigos, que incluía la provisión de un alojamiento secreto y protección de seguridad.

Pinto afirmó, en una publicación a través de su cuenta en la plataforma "X", que la comisión responsable del programa de protección de testigos le había notificado el fin de su participación en él, considerando que la decisión lo expone a un peligro real, dado que ha recibido amenazas de muerte y existen temores de que sufra un intento de asesinato. Añadió que se verá obligado a trasladarse en los próximos días a un lugar no revelado durante un período indeterminado.

La defensa de Pinto se opuso a la decisión de retirarle la protección, exigiendo a las autoridades portuguesas que la reconsideren, y advirtiendo de sus repercusiones de seguridad y legales, especialmente porque varios de los procedimientos judiciales relacionados con la información que reveló siguen en curso, según indicaron sus abogados.

El caso del Manchester City, en el ojo del huracán

El equipo de la defensa se apoyó, entre sus argumentos para oponerse a la decisión, en la continuidad de los procedimientos relacionados con las filtraciones de "Football Leaks", entre ellos el caso del Manchester City, que afronta acusaciones de haber cometido más de 100 presuntas infracciones de las normas financieras de la Premier League inglesa.

Los abogados consideran que la continuidad de estos casos exige tener en cuenta los riesgos potenciales para la seguridad de Pinto antes de poner fin a la protección que se le había concedido.

Las filtraciones de "Football Leaks" habían comenzado en 2015, después de que Pinto publicara documentos secretos relacionados con los contratos de jugadores, sus traspasos y las operaciones financieras de los clubes y de los agentes de jugadores, lo que condujo a la apertura de investigaciones y procedimientos judiciales en varios países europeos, y puso el foco sobre expedientes financieros que suscitaron una amplia polémica en el fútbol.

Los abogados de Pinto aclararon que las amenazas que recibe no son hipotéticas, señalando que fue objeto de un ataque en Lisboa el pasado abril, y que figuras influyentes que poseen cuantiosos recursos aparecieron con sus nombres en los expedientes que él reveló, mientras que algunos de los procedimientos judiciales vinculados a esas filtraciones siguen vigentes.

Absolución en un nuevo caso tras una condena anterior

El pasado abril, Pinto, de 37 años, obtuvo una sentencia absolutoria de todos los cargos que se le imputaban en un segundo juicio en Portugal, después de que un tribunal lo hubiera condenado previamente en septiembre de 2023 por delitos informáticos y por un intento de extorsión a un fondo de inversión deportiva, y lo condenara a 4 años de prisión con suspensión de la ejecución.

Las autoridades habían detenido a Pinto en Hungría durante enero de 2019, donde residía, antes de ser entregado a Portugal, y pasó más de un año en prisión preventiva. Después aceptó cooperar con las autoridades en otras investigaciones, lo que les permitió acceder a datos cifrados que obraban en su poder.

La decisión de poner fin a la protección suscita los temores de su defensa en cuanto a su seguridad, en un momento en que las repercusiones de las filtraciones a las que se vinculó su nombre siguen presentes en varios expedientes judiciales, encabezados por el caso financiero del Manchester City.