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El exentrenador del Bayern de Múnich, Pep Guardiola, ha hablado de su exitosa etapa en el club más laureado de Alemania y de los problemas que encontró al llegar.

El catalán llevó al FC Barcelona a numerosos triunfos entre 2008 y 2012. Después se tomó un año sabático y, finalmente, llegó al Bayern en 2013. «El reto más grande y, al mismo tiempo, más difícil fue marcharme del Barcelona e irme a Alemania después de que el Bayern ganara el triplete con Jupp Heynckes», explicó Guardiola en RomarioTV. «En aquel momento fue difícil convencer a los jugadores de mis ideas, no porque no estuvieran dispuestos, sino porque acababan de ganar el triplete».

En el Barça se había encontrado con una situación completamente distinta cuando, cinco años antes, pasó de entrenar a los juveniles a dirigir al primer equipo: «Cuando me hice cargo del FC Barcelona, el equipo había terminado la temporada a 18 puntos del Real Madrid. Cuando llegas a un equipo en esa situación, los jugadores suelen escucharte con más atención porque las cosas no han ido bien y quieren mejorar».

En cambio, la situación era distinta en un equipo que acababa de ganar la Champions League, la Bundesliga y la Copa de Alemania. «¿Qué más se puede ganar?», preguntó Guardiola. «Era prácticamente imposible conseguir más».

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Sin embargo, en aquella situación recibió una «ayuda enorme» de algunos jugadores. Guardiola mencionó al entonces capitán Philipp Lahm y a sus compañeros Toni Kroos, Manuel Neuer y Thomas Müller, que más tarde ganarían el Mundial.

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Pep Guardiola quiso llevar a Neymar al Bayern de Múnich

Guardiola también confirmó que quiso llevar a Múnich a Neymar, por entonces una estrella emergente que aún jugaba en el Santos brasileño. «En aquel momento había rumores de que Neymar iría al Barcelona. Sin embargo, también se decía que el traspaso todavía no estaba completamente cerrado. Me senté con él en una sala e intenté convencerle de que fichara por el Bayern. Hablamos un poco de fútbol, pero al final se decidió por el Barcelona».

El traspaso de Neymar suponía entonces una cantidad desorbitada que, según se dijo, acabó rondando los 88 millones de euros. Demasiado para el Bayern de aquella época. Uli Hoeneß, entonces presidente y presidente del consejo de supervisión, ya explicó aquel verano: «Guardiola tenía en mente fichar a un joven jugador brasileño. Pero en el pasado no nos había ido tan bien con los jóvenes brasileños». El motivo era la difícil adaptación a la cultura y al clima. «Si fichas a uno que cuesta 20 o 30 millones de euros, o más, es extremadamente difícil. Lo vivimos con Breno».

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En lugar de Neymar, el Bayern fichó en 2013 a Mario Götze, procedente del BVB, rival en la Bundesliga, por una cantidad fija de 37 millones de euros. También llegó Thiago, el jugador que quería Guardiola, procedente del Barça. Costó 25 millones de euros, permaneció siete años en el Bayern y resultó ser un gran acierto.

Guardiola trabajó tres años en Múnich . Bajo su dirección, el Bayern batió numerosos récords y ganó muchos títulos, entre ellos tres Bundesligas y dos Copas de Alemania. Sin embargo, no llegó la gran coronación con el título de la Champions League.

Getty Images

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En 2016, el técnico, que ahora tiene 55 años, se marchó al Manchester City al terminar su contrato. Allí permaneció diez años y también protagonizó una etapa de enormes éxitos. Actualmente no tiene equipo y se está tomando un descanso por voluntad propia. Se considera probable que su próximo destino sea una selección nacional .