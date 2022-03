El resumen del Sporting vs. Tenerife de Segunda División 2021-2022: vídeo, goles y estadísticas

El Real Sporting de Gijón va a tratar de hacer bueno el dicho de "a entrenador nuevo, victoria segura" ante su afición en el estadio Enrique Castro Quini. José Luis Martí hará su debut en el banquillo sportinguista para levantar a un equipo que suma tres derrotas consecutivas.

No mucho mejor llega el Tenerife de Luis Miguel Ramis, que ha sido incapaz de sumar en las dos últimas fechas, la última especialmente dolorosa en forma de goleada (1-4) ante el Real Valladolid. No obstante, su presencia en los playoffs no parece correr peligro.

