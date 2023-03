El resumen del Roma vs. Real Sociedad de Europa League 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

No te pierdas ningún detalle de esta cita histórica para los txuri-urdines en el Olímpico de Roma.

La Real Sociedad está firmando, probablemente, la mejor actuación en competición europea de su centenaria historia. El conjunto txuri-urdin, en consonancia con lo que está haciendo, visita un escenario de los grandes, el Olímpico de Roma, para verse las caras ante el equipo de José Mourinho y vigente campeón de la Conference League. Un Mourinho que no dudó en elogiar a su rival: "Honestamente, no tiene puntos débiles. Imanol es un gran entrenador y tiene al equipo muy bien organizado", reconoció Special One.

TODO SOBRE EL ROMA VS. REAL SOCIEDAD DE LA EUROPA LEAGUE 2022-2023

Hay que recordar que la Real vuelve a competir en Europa tras más de tres meses sin hacerlo, gracias a la consecución del liderato del grupo E asegurado en la última jornada ante el Manchester United en el Reale Arena (0-1). Además, no tiene excesivamente poblada la enfermería, con las dos únicas ausencias por lesión de Aritz Elustondo y Umar Sadiq. Algo parecido puede decir Mourinho, que tan solo podrá echar de menos a su zaguero Roger Ibáñez por sanción.

Esta es la alineación que presenta el equipo de Mourinho.

Con este once sale la Real Sociedad al Olímpico de Roma.

