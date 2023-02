El resumen del Real Madrid vs. Valencia de La Liga 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Sigue todos los detalles del partido entre merengues y valencianistas

Real Madrid y Valencia se enfrentan este jueves en el Estadio Santiago Bernabéu, en un partido que tendría que haberse disputado hace dos semanas pero que se aplazó por la disputa de la Supercopa en la que, precisamente, estos dos equipos se vieron las caras en las semifinales.

Para este partido, los blancos llegan con problemas en defensa. Mendy va a estar dos meses KO, así que Camavinga tiene muchas posibilidades de ser el lateral izquierdo de Ancelotti.

Además, Alaba sigue lesionado en el sóleo, igual que Lucas Vázquez. Por contra, Tchouaméni está casi recuperado de sus problemas físicos, así que habrá que ver si el técnico italiano apuesta por él de inicio.

El Valencia llega a Madrid en una situación muy delicada. Tan sólo están un punto por encima del descenso y los malos resultados han supuesto el adiós de Gattuso. En el banquillo che se volverá a sentar Voro, en la que va a ser su octava etapa como entrenador che. El nuevo míster no va a poder contar con Thierry Correia ni con Justin Kluivert, mientras que tiene la duda de Cavani. Si el uruguayo no llega, Hugo Duro ocuparía su sitio en el once.



El once del Real Madrid, como siempre dos horas antes:

