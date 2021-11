El resumen del Real Madrid vs. Sevilla de La Liga 2021-2022: vídeo, minuto a minuto, goles y estadísticas

Estás en el lugar indicado si lo que quieres es saber todo lo que ha pasado en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid y el Sevilla jugaron desde las 21:00 horas por la Jornada 15 de LaLiga. El líder tenía una cita complicada ante el cuadro de Lopetegui y Goal te cuenta minuto a minuto todo lo que ha ocurrido en la capital española, con los vídeos, los goles y las estadísticas del encuentro. Desde el gol de Rafa Mir, hasta el empate de Benzema y el golazo espectacular de Vinicius en el '87.

Minuto a minuto del Real Madrid vs. Sevilla de LaLiga

Ruedas de prensa del Real Madrid vs. Sevilla de LaLiga

Lopetegui, entrenador del Sevilla

Valoración: "La valoración es negativa porque salimos derrotados en un partido que creo que no merecimos perder. Pero los merecimientos no valen y menos en un escenario así y ante un rival como éste".

Gol al final: "Al final el Madrid siempre tiene esa calidad que nos ha ganado un partido en el que creo que en la primera parte fuimos muy superiores. Pero es un equipo con los mejores jugadores del mundo y al final siempre te van a apretar y hacer sufrir".

Polémica: "No he visto la acción del penalti pero me dicen que es muy clara y no la han querido revisar. Después de la jornada que llevamos tenemos que aguantar. Todo los detalles que podían salir mal, salieron en nuestra contra".

Moral: "Hay que levantarse ya. Las alegrías duran lo que duran y las tristezas deben durarnos igual de poco. Toca pensar en la Copa".

Vídeos, alineaciones y noticias del Real Madrid vs. Sevilla de LaLiga

Benzema: 361 goles

Henry: 360 goles



DUPLA DE ORO 🧽



El Real Madrid tiene cuatro puntos de ventaja en la cima de la clasificación



87' ¡GOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL DE VINÍCIUS! Recibió en la izquierda el brasileño, pudo conducir hacia dentro, pudo levantar la cabeza, y le pegó con la derecha para meter un golazo sensacional.

¿Hay penalti sobre Ocampos?



Los expertos arbitrales no se ponen de acuerdo



RMA 1-1 SEV



El Sevilla pudo hacer más goles, y Ocampos además de dejar una jugada dudosa en la que pudo sufrir un penalti, disparó al travesaño. A los de Lopetegui en algunos tramos les faltó finalizar más sus jugadas. El Real Madrid, con más dificultades para organizar sus ataques y que hubiera efectividad ofensivamente, dio por buena la igualdad al descanso.El Real Madrid, que también tuvo calma con pelota, se empeñó en jugar por dentro ante un Sevilla bien plantado defensivamente. Las mejores opciones llegaron con los envíos en diagonal de Kroos hacia las bandas, pero el empate lo alcanzó el conjunto blanco tras un disparo de Militao lejano en el que falló Bono y Benzema pudo rematar a puerta vacía el rechace.Empate al descanso entre Real Madrid y Sevilla por 1-1 en el Santiago Bernabéu. Primera parte entretenida con un Sevilla mostrando mucha personalidad y siendo mejor durante los 45'. Los de Julen Lopetegui tuvieron calma con pelota, movieron a sus rivales en la presión, y consiguieron ponerse por delante en el marcador con un gol de cabeza de Rafa Mir tras un saque de esquina.

32' ¡GOOOOOOOLLLLL DE BENZEMA! Disparo lejano de Militao en el que falla Bono, y el rechace cae muerto para que el francés marque a puerta vacía.

30' ¡Al larguero Ocampos! Disparo colocado del argentino que no acaba en gol de milagro. La pegó con el interior a un sitio que era imposible para Courtois.

12' ¡GOOOOOOOOLLLLL DEL SEVILLA! Saque de esquina que remata de cabeza Rafa Mir para poner a su equipo por delante.

Resumen del Real Madrid vs. Sevilla de LaLiga

Todos los números y estadísticas del Real Madrid vs. Sevilla de La Liga