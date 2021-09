Las selecciones cuentan con dos de los mejores delanteros centro: Kane y Lewandowski. Polonia necesita ganar para seguir muy cerca del primer puesto.

Partido importante para las dos selecciones que no en vano son las primeras del grupo I. Los de Lewandowski va a hacer todo lo posible por dejar la victoria en casa para que no se escape el combinado inglés, que es el que ahora mismo comanda la tabla. No obstante, Inglaterra parece partir como favorito para el choque y eso hará que el encuentro sea de lo más igualado probablemente.

Del resultado del partido dependerá que el camino de Inglaterra a Qatar quede bastante expedito o, por el contrario, se apriete la pelea entre ambos hasta dejar la resolución para la última jornada. En el choque jugado en Wembley, Inglaterra venció por la mínima a los polacos (2-1).

De la mano de Opta te mostramos las estadísticas del encuentro.

VÍDEOS DEL POLONIA VS. INGLATERRA DE CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL DE QATAR

RESUMEN DEL POLONIA VS. INGLATERRA DE CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL DE QATAR