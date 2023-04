El resumen del Osasuna vs. Elche de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

Abde hace que la fiesta sea completa en El Sadar marcando un doblete para remontar el golazo de Tete Morente (2-1).

Abde hace que la fiesta sea completa en El Sadar marcando un doblete para remontar el golazo de Tete Morente (2-1). Osasuna, que venía de meterse en la final de Copa del Rey, no sabe de resacas y vence al Elche para sumar tres puntos más en LaLiga.

Tuvo que sufrir, pero gracias a la gran actuación de Abde, Osasuna deja los tres puntos en Pamplona y sigue saboreando las mieles de su buena temporada. El Elche se adelantó en el marcador y realizó un partido más que sólido, pero no pudo contener la avalancha de ocasiones de los osasunistas y se vuelven a casa sin nada, una vez más.

84' ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOL DE ABDE!!!!!!!!!! OSASUNA 2-1 Elche. ¡Qué obra de arte! Recibió Abde en la frontal, levantó la cabeza y puso la pelota en la escuadra. Brutal el gol de Abde, que redondea un partido magistral. Da gusto ver una actuación individual como la del marroquí en la tarde de hoy.

71' ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOL DE ABDE!!!!!!!!!! OSASUNA 1-1 Elche. Tenía que ser Abde, que apareció en posición de área para ajusticiar a Badía, con la ayuda de un toque de un zaguero del Elche. Era de justicia que lo hiciera Abde, el mejor jugador del partido. El jugador cedido por el Barcelona pisó área para batir por bajo al portero franjiverde y devolver las tablas al luminoso.

51' ¡¡¡GOL ANULADO!!! Gran centro lateral de Fidel que caza Boyé en el área libre de marca. Remató de cabeza pero la pelota impactó en su brazo, con lo cual, gol anulado por González Fuertes con justicia.



44' ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOL DE TETE MORENTE!!!!!!!!!! Osasuna 0-1 ELCHE. ¡Qué golazo del Elche! Desplazamiento en largo para buscar a Morente, que controla con clase, rompe al defensa con el recorte y bate por bajo al portero con maestría.



17' ¡¡¡SE VA A VERLO Y NO LO PITA!!! Iglesias Villanueva no lo tiene tan claro y llama a la pantalla al árbitro principal. Gonzlez Fuertes decide que no hay penalti.



16' Aunque parecía una acción punible muy clara, González Fuertes no deja lanzar el penal, que está bajo revisión.



15' ¡¡¡PENALTI PARA OSASUNA!!! Otra jugada de Abde por banda que acaba con un servicio bajo que cortó John. Se interpuso Budimir, y el defensor del Elche acabó llevándoselo por delante.





EL COLEGIADO

El trencilla de hoy será el asturiano González Fuertes, asistido en las bandas por Rodríguez Moreno y Bárcena Rodríguez. El VARbitro será Iglesias Villanueva, adscrito al comité gallego.



LA PREVIA DE LALIGA, EN VÍDEO

XI DEL ELCHE

XI DE OSASUNA

