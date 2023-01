El resumen del Málaga vs. Tenerife de Segunda División 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Un gol en el 88 dio un punto al equipo boquerón

El Málaga logró rescatar un punto 'in extremis' que no le saca de pobre pero que al menos le da para sumar un punto. El equipo andaluz fue superior al Tenerife en la primera parte pero no logró sacar ventaja de ello y lo acabó pagando.

El equipo chicharrero fue creciendo a medida que pasaban los minutos y en el 75 logró adelantarse por medio de Shashoua tras una gran jugada. Parecía que el cuadro de Ramis se llevaría los tres puntos pero un gol de Rubén Castro en el 88 provocó la igualada. En el descuento el equipo blanquiazul pudo marcar incluso el tanto de la victoria, pero no llegó y tuvieron que conformarse con un punto.

Minuto 94. ¡La ha tenido Fran Sol! Remató de cabeza a centro de Rubén Castro pero su cabezazo fue demasiado manso y atrapó sin problemas Juan Soriano.

Minuto 90. Siete de descuento.

Minuto 88. ¡Gol del Málaga! Rubén Castro había marcado, el juez de línea decretó fuera de juego pero el VAR dice que la posición es legal y el tanto sube al marcador.

Minuto 75. ¡Gol del Tenerife! Borja Garcés recibe dentro del área. Abre para Iván Romero, que se consigue deshacer de su defensor y llega hasta línea de fondo. Iván Romero pone un pase atrás, donde Shashoua pone el interior del pie para que toque en el larguero y entre.

Minuto 66. ¡Casi marca Borja Garcés!

Minuto 55. ¡Casi marca Iván Romero!

Minuto 46. ¡Comienza la segunda mitad!

¡Descanso! Sin goles tras los primeros 45 minutos.

Minuto 45. ¡Otra de Rubén Castro! Se le va arriba el remate al delantero canario.

Minuto 36. ¡Sipcic evita el gol del Málaga! Rubén Castro remata en el segundo palo y el zaguero del Tenerife evita el tanto.

Minuto 13. Intento de Rubén Castro que detiene sin problemas Juan Soriano.

Minuto 1. ¡Comienza el partido!

Once confirmado del Tenerife

Once confirmado del Málaga