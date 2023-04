El resumen del Getafe vs. Barcelona de La Liga 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Te contamos todo lo que ocurra en el partido del líder

Tras dos partidos sin conocer la victoria, el Barcelona busca este domingo, ante el Getafe, volver a conquistar tres puntos que le acerquen un poco más al título.

Todo sobre el Getafe vs. Barcelona de Liga pulsando aquí

Xavi Hernández mantiene sus cuatro ausencias conocidas. No estarán los lesionados Pedri, Dembélé, De Jong ni Andreas Christensen y no se esperan grandes novedades en el once azulgrana.

El Getafe recibe al Barcelona muy cerca de los puestos de descenso. Quique Sánchez Flores explicaba en la previa que, tras la derrota ante la Real Sociedad, tienen muchas ganas de jugar ante su afición. Reconocía que el escenario es muy complicado, pero el técnico getafense aseguraba que van a salir sin complejos y conscientes de lo mucho que hay en juego.

Enes Unal llega apercibido de sanción y a Quique le preguntaron si le va a reservar, pero el míster del Getafe sólo piensa en el próximo partido, por lo que todo apunta a que el turco será de la partida.

Puedes suscribirte a DAZN a partir de 18,99€ al mes para ver LaLiga

Minuto a minuto del Getafe vs. Barcelona de LaLiga

Ruedas de prensa del Getafe vs. Barcelona de LaLiga

Vídeos, alineaciones y noticias del Getafe vs. Barcelona de LaLiga

Los once elegidos por Quique Sánchez Flores. Con este once sale el Barcelona en Getafe.



Resumen del Getafe vs. Barcelona de LaLiga