El resumen del Espanyol vs. Betis de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

Los verdiblancos culminan su peor semana del año con una derrota en Cornellá

Al Betis no le ha salido nada bien en los últimos diez días. Las derrotas por penaltis ante el Barcelona y el Osasuna y las respectivas eliminaciones en la Supercopa y en la Copa del Rey, parecen haber sumido en el desánimo a los de Pellegrini. Al menos, esa es la impresión que dieron en Cornellá, en un partido que está, a buen, seguro entre lo peor que han hecho este curso.

Todo sobre el Espanyol vs. Betis de LaLiga 2022-2023 pulsando aquí

Ya de entrada amenazó el Espanyol, con un remate de Cabrera que se estrelló en el palo y aunque el Betis intentaba llevar el peso del partido, lo cierto, es que les costaba un mundo inquietar la portería local. No encontraban las vías los béticos y el Espanyol, con orden, apenas sufría y, de vez en cuando, se permitía alguna que otra alegría ofensiva.

Fruto de uno de estos escarceos llegó el gol españolista. Una buena acción de Oliván culminada por Braithwaite que ponía las cosas cuesta arriba para el Betis. Y ayer el equipo sevillano no estaba para superar grandes retos.

Lo intentó con insistencia, pero no era el día. Montes secaba a un Borja Iglesias que no era encontrado por sus compañeros. Y Canales se diluía con el paso de los minutos.

El Espanyol gestionó con oficio -lo que le ha faltado en otros partidos este año- los últimos minutos de partido y así, sin sobresaltos fueron pasando los minutos hasta que llegó el pitido final y con él, tres puntos al casillero del Espanyol que sigue tomando oxígeno en la tabla clasificatoria.

Puedes suscribirte a DAZN a partir de 18,99€ al mes para ver LaLiga

Minuto a minuto del Espanyol vs. Betis de LaLiga

Ruedas de prensa del Espanyol vs. Betis de LaLiga

Las palabras de Diego Martínez tras el triunfo de su equipo.

El técnico del Espanyol se mostró muy satisfecho por el rendimiento de los suyos, destacando que habían hecho un gran partido tanto en ataque como en defensa.

Martínez estaba especialmente contento por el hecho de que su equipo se fuera a buscar el segundo gol: "De hecho lo metimos y nos lo anularon".

Sin embargo, no quiso entrar a valorar la actuación arbitral: "Mantengo el foco en lo que puedo controlar y así me voy a mantener"

Martínez es consciente del buen momento que viven los suyos pero sabe que para llegar aquí han sido necesarias otras etapas no tan sencillas y alaba a su plantilla: "El plan no me sale a mi, es coas de los jugadores. Nosotros podemos tener una idea o un plan pero las cosas deben ejecutarse".

Las palabras de Pellegrini en sala de prensa, tras la peor semana de la temporada para los suyos

Vídeos, alineaciones y noticias del Espanyol vs. Betis de LaLiga

En instantes, más vídeos y noticias del partido...

Finaaaaaal, final en Cornellá. El Espanyol se lleva los tres puntos gracias al gol de Martin Braithwaite. 1-0 para los locales.

Se añaden cuatro minutos en Cornellá.

Minuto 86. El Espanyol resiste los intentos del Betis sin pasar excesivos apuros. Está gestionando bien esta fase de partido el equipo de Diego Martínez.

Minuto 75. Quema todas las naves el Betis, pero los verdiblancos están hoy tremendamente espesos.

Minuto 63. La tuvo Puado para el 2-0, lo tenía todo a favor pero se perdieron el gol los periquitos.

Minuto 57. La tuvo el Espanyol que vio como se le anulaba un gol de Vidal por una falta rigurosa. Ahora es el Betis el que intenta dominar pero está siendo mejor el equipo local.

Comienza la segunda parte en Cornellá. Gana 1-0 el equipo local.

Final de la primera parte. Los jugadores se marchan al vestuario con el triunfo del Espanyol gracias al gol de Braithwaite.

Minuto 44. Gooooool del Espanyol. Gol de Martin Braithwaite a centro de Oliván. Posición muy justita del danés, pero el gol sube al marcador.

Minuto 32. El dominio de los verdiblancos es estéril. No encuentran las vías los de Pellegrini.

Minuto 23. Domina el Betis y espera el Espanyol que ha gozado la más clara oportunidad.

Minuto 5. Leandro Cabrera ha tenido la primera para el Espanyol.

Comienza el partido en Cornellá.

Y estos son los once jugadores que pone en liza Pellegrini

Ya se conoce el once del Espanyol

Resumen del Espanyol vs. Betis de LaLiga

Todos los números y estadísticas del Espanyol vs. Betis de LaLiga