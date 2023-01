El resumen del Cacereño vs. Real Madrid de la Copa del Rey 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto y estadísticas

El brasileño marcó un gran gol que valió el billete para octavos de la Copa

El Real Madrid cumplió en el Estadio Príncipe Felipe de Cáceres y logró el objetivo de clasificarse para los octavos de final de la Copa del Rey tras imponerse por 0-1 al Cacereño. El próximo sábado a las 13.00 de la tarde conocerá a su rival de la siguiente ronda.

El equipo extremeño salió como se preveía, muy intenso y apretando desde el segundo uno. Como es lógico, dicha intensidad fue mermando según pasaban los minutos y el equipo madridista, que no tuvo una gran actuación, fue poco a poco llegando con más asiduidad al área de Iván Moreno, eso sí, sin generar mucho peligro.

TODO SOBRE EL CACEREÑO VS. REAL MADRID DE LA COPA DEL REY 2022-23

Rodrygo, en el 69 y en una brillante acción individual, resolvió el partido. El brasileño se fue de dos rivales en el pico del área y con un disparo con rosca sensacional puso el balón lejos del alcance del portero. La defensa, con un gran Nacho, fue de lo mejor del equipo. Hazard estuvo muy poco participativo y fue el peor de los blancos, como viene siendo habitual cada vez que juega. Debutó Álvaro Rodríguez y Arribas también tuvo minutos.

De la mano de Opta te mostramos las estadísticas del encuentro.

Minuto a minuto del Cacereño vs. Real Madrid de Copa del Rey

Ruedas de prensa del Cacereño vs. Real Madrid de Copa del Rey

Ancelotti, tras el partido

"Rodrygo ha hecho una jugada fantástica. Por el resto, el partido ha sido competido e igualado. Con mucha lucha y mucho balón largo. Hemos jugado un partido que no estamos acostumbrados a jugar".

"Me ha gustado Hazard. Es difícil analizar individualmente a los jugadores porque era imposible jugar. Los jugadores más pequeños como Hazard o Rodrygo sufren más".

"No, no he visto peligrar la eliminatoria. Ha estado igualado porque la calidad individual que tenemos ha topado con un césped donde no se podía jugar balón raso y hemos tenido que jugar balón largo. Nos hemos adaptado bien".

"Me ha gustado todo. Desde el primer momento hasta el último. Hemos sufrido, no hemos arriesgado nada atrás. Por segundo partido consecutivo hemos dejado la portería a cero... todo bien".

"En el césped de hoy no se puede jugar. Esto no es fútbol. Es otro deporte, bonito porque equipos pequeños pueden competir con equipos más grandes. Eso es bueno para la afición pero el aficionado también quiere ver fútbol".

Vídeos, alineaciones y noticias del Cacereño vs. Real Madrid de Copa del Rey

Golazo de Rodrygo para adelantar al Real Madrid

Ambientazo en el Príncipe Felipe

Once confirmado del Cacereño

Once confirmado del Real Madrid

Resumen del Cacereño vs. Real Madrid de Copa del Rey

Todos los números y estadísticas del Cacereño vs. Real Madrid de Copa del Rey