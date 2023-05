El resumen del Barcelona vs Real Sociedad de La Liga 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Te contamos todo lo que ocurra en el partido del campeón de Liga

El Camp Nou va a vivir un día grande este sábado. El F.C. Barcelona recibe a la Real Sociedad y lo hace estrenando su título de campeón liguero. Tras las celebraciones en las calles de Barcelona, los azulgrana recibirán el título ante su afición, que tendrá la ocasión de seguir homenajeando a los chicos de Xavi Hernández.

Todos los detalles del Barcelona vs. Real Sociedad pulsando aquí

En cuanto al aspecto deportivo, el técnico de Tarrasa no podrá contar con Gavi que vio su décima tarjeta amarilla frente al Espanyol por lo que tendrá que cumplir un partido de sanción. Xavi se verá obligado a modificar su once y es probable que vuelva al esquema de tres centrocampistas con Dembélé entrando en el once inicial para formar el ataque junto a Raphinha y Lewandowski.

La Real Sociedad hará pasillo al campeón y luego intentará aguar la fiesta para certificar su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones.

Los donostiarras tienen cinco puntos de ventaja sobre el Villarreal y se quieren asegurar, cuanto antes, el billete para la máxima competición continental.

El partido cuenta con un aliciente extra y es que, muchos ojos estarán pendientes de Zubimendi, uno de los nombres que más suenan para sustituir en el Barcelona, el hueco que va a dejar Sergio Busquets.

Puedes suscribirte a DAZN a partir de 18,99€ al mes para ver LaLiga

Minuto a minuto del Barcelona vs. Real Sociedad de LaLiga

Ruedas de prensa y declaraciones del Barcelona vs. Real Sociedad de LaLiga

Vídeos, alineaciones y noticias del Barcelona vs. Real Sociedad de LaLiga

Resumen del Barcelona vs. Real Sociedad de LaLiga