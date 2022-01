El Atlético de Madrid ha comenzado el 2022 de la mejor forma posible: con una victoria y con una buena imagen. Con Simeone, que volvía al banquillo tras sufrir el COVID-19, el conjunto rojiblanco hizo un buen partido, sólido y sin fisuras, para derrotar a una de las grandes revelaciones de la temporada, el Rayo Vallecano que no mostró su mejor versión y fue desactivado casi en todo momento por un conjunto colchonero que demostró que es capaz de poder competir hasta el final si sale bien al partido.

En la primera mitad, el Atlético estaba más activo. Con un Carrasco que empezaba a convertirse en una auténtica pesadilla para la defensa del Rayo, el conjunto colchonero comenzaba a tomar la iniciativa y empezó a generar algunos problemas a la zaga vallecana. El partido, por el contrario, se trababa y no era un duelo sencillo para el conjunto local, que no estaba teniendo excesivos problemas a la hora de defender la portería, ya que el ataque de la franja no estaba teniendo demasiadas intervenciones en el choque.

Con el paso de los minutos, las ocasiones empezaban a acumularse para el Atlético, que intentaba por todos los medios adelantarse en el marcador, aunque sin mucho acierto por el momento. Cerca de llegar a la media hora del encuentro, llegó el primer gol de la tarde para el Atlético. Correa, tras una gran jugada trenzada por Carrasco y de Paul, se aprovechó de un rechace y anotó para adelantar al cuadro colchonero en el marcador, desatando la alegría de los aficionados presentes en el Metropolitano con un aforo reducido por el coronavirus.

Tras el gol, el cuadro colchonero, lejos de bajar el pistón y optar por replegarse en defensa, siguió apretando para intentar conseguir el segundo gol cuanto antes y poner tierra de por medio con un Rayo que estaba siendo desactivado por completo durante los primeros 45 minutos. Una versión completamente desconocida de los de Iraola, que no eran capaces de salir de la presión asfixiante a la que les estaba sometiendo el cuadro de Simeone, que regresó al banquillo tras dar negativo en las pruebas del COVID-19.

Ya en la segunda mitad, el cuadro de la capital de España arrancó de la mejor forma posible. Correa, de nuevo, anotó el segundo gol del partido para el Atlético, que empezó a sufrir pasados los minutos con la entrada de Trejo, sin duda el mejor de un Rayo Vallecano que empezó a mejorar a medida que fue avanzando el encuentro en el Metropolitano. A pesar de esto, el Atlético no aflojó sino que tuvo ocasiones muy claras para dejar completamente sentenciado. Carrasco, tras una gran jugada individual, estrelló el balón en el poste, buscando el tercer gol del choque para un Atlético que estaba superando la presión del rival.

De nuevo, la irrupción del futbolista belga fue absolutamente clave para el conjunto local. Dando una lección de clase, el extremo mostró sus mejores cualidades, desquiciando a la defensa del Rayo, que tenía verdaderos problemas para deshacerse de los ataques que lideraba el jugador del Atlético, uno de los motores en este encuentro para el conjunto de la capital de España, muy serio en todo momento.

Uno de los momentos más esperados del partido fue cuando entró Radamel Falcao. El colombiano, uno de los mejores jugadores de la última década del Atlético de Madrid, debutó en el Metropolitano, pero con la camiseta del Rayo Vallecano, y se llevó una merecida ovación por parte del público, que reconoció su talento y todo lo que dio por la camiseta del conjunto rojiblanco, con la que ganó varios títulos y en apenas dos años se hizo con el cariño de la hinchada rojiblanca.

El Atlético, en uno de sus mejores partidos de las últimas semanas, siguió acercándose a la portería del Rayo Vallecano en los últimos minutos, y terminó llevándose el encuentro, una buena dosis de confianza para lo que viene, una de las fases más decisivas de la temporada. De paso ha dado un golpe de autoridad para dejar atrás a sus rivales, entre los que se encuentra el conjunto rayista, que da un pequeño paso atrás en sus aspiraciones para conseguir entrar en la próxima edición de la Liga de Campeones.

Iraola: "Nos han faltado muchas cosas"

"Nos han faltado muchas cosas. Han sido superiores, y no hemos estado al nivel para poder sacar algo. Han tenido otro ritmo, hemos cometido unos errores muy groseros y les hacía atacar más fácil y no nos hemos podido meter en el partido".

"Cuando pierdes, todo suena a excusa y no me gusta. Unai ha acabado tocado, Óscar igual... Han jugado jugadores que nos dijeron ayer a la tarde, y hemos tenido que utilizarlos. No estábamos preparados para jugar para ganar al Atlético".

"Si, porque venían de perder partidos que merecían ganar. Es el fútbol, pero en circunstancias normales los habrían ganado. No hemos dado nuestro mejor nivel".

"Lo principal es el calendario. Hemos jugado contra los 10 primeros fuera y con los últimos en casa. Tenemos que mejorar, sobre todo fuera".

"Estar más preparados, era una semana difícil, a ver si mañana no nos llevamos más sorpresas y podemos acumular entrenamientos, que es lo que nos falta".

Santi Comesaña: "No hemos estado a nuestro nivel"

"No tenemos excusa, no estuvimos bien. Ha sido el peor partido de lo que llevamos de temporada. No hemos estado a nuestro nivel, nos ganaban los balones divididos y a mejorar para el siguiente partido".

"Está claro que cuando le sacas de Champions, tiene que estar. En su casa contra el que le quita, han sido mucho mejores. No recuerdo ni una ocasión. A mejorar para el siguiente partido".

"Si fuéramos igual de buenos fuera que en casa... No podemos jugar como hemos jugado, tenemos que dar una mejor imagen, y que los resultados vayan mejor".

"Hemos tenido muchas bajas, ha faltado mucha gente. Toda la Liga está así, el Atleti menos, pero es lo que hay".

Ángel Correa: "Es una alegría inmensa para nosotros arrancar el año así"

"Es una alegría inmensa para nosotros arrancar el año así. Ellos no nos crearon peligro, que es lo importante para nosotros".

"Después de cuatro derrotas, necesitábamos esta victoria, vamos a ir a más".

"Ellos casi no nos crearon peligro, no nos convirtieron, que es lo más importante".

"Como siempre digo, siempre trato de estar bien cuando me necesite el equipo y dar el máximo".

"Fue una linda jugada, y por suerte me quedó, y pude hacer gol".

🏧 ¡Atléticos, este es nuestro primer 1⃣1⃣ del año! pic.twitter.com/tBeahlZomn — Atlético de Madrid (@Atleti) January 2, 2022

Diego Pablo Simeone dirigirá a nuestro equipo desde el banquillo del Wanda @Metropolitano en el derbi ante el Rayo Vallecano después de recibir la autorización de LaLiga. — Atlético de Madrid (@Atleti) January 2, 2022

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid emitió un informe en el que consideraba resuelto su caso de Covid-19 y que le habilitaba para sentarse en el banquillo esta tarde. — Atlético de Madrid (@Atleti) January 2, 2022

¡𝐂𝐨𝐫𝐚𝐣𝐞 𝐲 𝐜𝐨𝐫𝐚𝐳𝐨́𝐧!🔴⚪



😊🏧 Hoy, nuestro capitán lucirá en el brazalete este lema tan especial para los atléticos. ¡Gracias a todos los que habéis participado en @socios para elegirlo! 👏 pic.twitter.com/eoQDf5xNYo — Atlético de Madrid (@Atleti) January 2, 2022

🏡 ¡Ya estamos en casa! pic.twitter.com/hop7y5t5ft — Atlético de Madrid (@Atleti) January 2, 2022

🔜 ¡Se acerca lo bueno! pic.twitter.com/4HI3NsimDg — Atlético de Madrid (@Atleti) January 2, 2022

🎥⚡ El Rayo ya está en el Wanda Metropolitano.#VamosRayo pic.twitter.com/PmevvAIHNM — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 2, 2022

⚡El Rayo ya calienta sobre el césped del Wanda Metropolitano.

Síguelo en directo 👉 https://t.co/aM7U12WEqe#AtletiRayo #VamosRayo — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 2, 2022

⏱ 1' | Atleti 0⃣-0⃣ Rayo Vallecano



⚽️▶ ¡Coooooooomienza el encuentro! pic.twitter.com/Yi4sSBnTep — Atlético de Madrid (@Atleti) January 2, 2022

📷⚡️ Primeros 15 minutos de juego. Sin ocasiones claras de gol (0-0).#AtletiRayo #VamosRayo pic.twitter.com/UjNGRIuV0y — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 2, 2022

Min.22 La tiene Suárez ante Luca. El remate se marcha fuera (0-0)#AtletiRayo #VamosRayo — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 2, 2022

⏱ 28' | Atleti 1⃣-0️⃣ Rayo Vallecano



¡@AngelCorrea32 fue el más listo dentro del área tras un jugadón de @CarrascoY21 para ponernos por delante!



🔴⚪ #AúpaAtleti

⚽ #AtletiRayoVallecano — Atlético de Madrid (@Atleti) January 2, 2022

Correa, encontrando el hueco donde no lo había tras dos acciones magistrales de De Paul y Carrasco.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/eRBqa3aLBk — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 2, 2022

⏱ 53' | Atleti 2⃣-0️⃣ Rayo Vallecano



¡@AngelCorrea32 culminó una gran jugada de equipo para hacer el segundo! ¡TOP!



🔴⚪ #AúpaAtleti

⚽ #AtletiRayo — Atlético de Madrid (@Atleti) January 2, 2022

⏱ 73' | Atleti 2⃣-0️⃣ Rayo Vallecano



🟨 Amarilla para @rodridepaul — Atlético de Madrid (@Atleti) January 2, 2022

Standing ovation from the Wanda Metropolitano as @Falcao comes on 👏👏👏 — Atlético de Madrid (@atletienglish) January 2, 2022

Una de las imágenes de la jornada 👏👏👏

La ovación del Metropolitano a Falcao.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/iMPR70AyxJ — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 2, 2022

⏱ 76' | Atleti 2⃣-0️⃣ Rayo Vallecano



Saltó @FALCAO al terreno de juego con la ovación del Wanda @Metropolitano. ¡Bienvenido a tu casa, Tigre! 🐅☺️ — Atlético de Madrid (@Atleti) January 2, 2022

Nadie en el Atleti olvidará lo que hizo Radamel Falcao por esos colores. Pelos de punta con la ovación del Metropolitano para el delantero colombiano 👏 pic.twitter.com/kPDIU8XiOd — GOAL España (@GoalEspana) January 2, 2022

