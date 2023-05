El resumen del Athletic Bilbao vs. Celta de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

Los Leones ganan 2-1 y se aferran a la Conference League.

El Athletic Club de Bilbao ha conseguido este sábado una victoria sobre el Celta que le permite aferrarse al séptimo lugar de LaLiga, ese que da acceso a la Conference League. Los gallegos perdieron el partido y la posibilidad de dejar sellada la permanencia.

Iñaki Williams adelantó al equipo de Ernesto Valverde en el inicio de la primera parte, pero Larsen igualó para los celestes el comienzo de la segunda. Poco le duró la alegría al Celta, porque Berenguer hizo un golazo para el 2-1 en el '54.

EL ATHLETIC ROZA EL TERCERO

70' ¡Al larguero Berenguer! Chutazo del atacante desde fuera del área, que le pegó con la derecha con toda intención pero solo el travesaño le privó de un doblete.



GOLAZO DE BERENGUER

54' ¡¡GOLAAAAZOOOO DE BERENGUER!! Se perfiló el extremo ante una defensa algo blanda de Mingueza, y se sacó un disparo con la derecha que tuvo la rosca suficiente para colarse en la portería de Villar.

Le ha durado poco la felicidad del empate al Celta. La respuesta del equipo de Ernesto Valverde ha sido casi inmediata, trenzando un ataque en el que previo al disparo de Berenguer ya se habían encontrado problemas los defensas celestes.

EMPATA EL CELTA

50' ¡¡GOOOOOLLLLL DE STRAND LARSEN!! Gran jugada del Celta, que con un centro de Miguel Ródriguez el noruego pudo rematar de cabeza de manera perfecta para colar la pelota dentro de la portería de Unai Simón. Lo querían buscar y no han tardado en conseguirlo. Ahora le toca reaccionar al Athletic Club, que tuvo una cómoda primera parte pero en estos minutos de la segunda están con más problemas.

DESCANSO

Victoria momentánea del Athletic Club ante el Celta por 1-0 en San Mamés. Primer tiempo que no ha tenido un gran ritmo, pero en el que los de Ernesto Valverde consiguieron adelantarse pronto con un cabezazo de Iñaki Williams que fue imparable para Villar. El conjunto vasco, de hecho, buscó mucho a su delantero al espacio para tratar de generar peligro, no obstante no tuvieron grandes ocasiones exceptuando ese gol inicial, aunque tuvieron controladas las cosas casi en todo momento durante los 45'.

El Celta no tuvo una gran respuesta al gol encajado. Los de Caros Carvalhal iniciaron presionando pero sin que surtiera efecto comenzaron a replegar y buscar de una manera más directa a Strand Larsen, que estuvo bien defendido por Vivian. Gabri Veiga tuvo la mejor ocasión para su equipo, con un disparo en el que Unai Simón hizo un paradón para evitar el empate. Al borde del pitido del descanso, Yuri también pudo marcar el segundo para su equipo en un saque de esquina, pero Villar también hizo un paradón.

GABRI ESTUVO CERCA DEL GOL

¿ERA PENALTI PARA EL ATHLETIC?

GOL DEL ATHLETIC

5' ¡¡GOOOOOLLLLLL DE IÑAKI WILLIAMS!! Se adelanta el Athletic Club con un testarazo de su delantero, que se impuso por alto ante Aiddo en un centro lateral de De Marcos y pone el 1-0 en el marcador.Castigo para el Celta al poco de iniciar todo en San Mamés. Ahora le tocará al equipo de Carlos Carvalhal reponerse, siendo el equipo de LaLiga que más goles recibe en los primeros 15' de partido.

XI DEL ATHLETIC

XI DEL CELTA

