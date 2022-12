Sigue todo lo que ocurra en el Nacional entre el conjunto tricolor y el pepinero.

El Andorra quiere volver a saborear una victoria delante de los suyos tras las dos derrotas consecutivas ante Cartagena y Huesca, por lo que afronta el duelo ante el Club Deportivo Leganés como una reválida en su lucha por ocupar los puestos de playoffs de ascenso a Primera. Por su parte, el cuadro visitante acumula 8 jornadas sin perder, por lo que llega en buen momento al Nacional.

No obstante, el frío que se espera y las bajas pueden jugar en contra de los de Imanol Idiakez, ya que no viajan los sancionados Rubén Pardo y Juan Muñoz, y tampoco llega el japonés Gaku Sibasaki, que por temas burocráticos aún no puede jugar con su club.

El resumen del Andorra vs. Leganés de Segunda División 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

¡XI DEL ANDORRA!

¡XI DEL LEGANÉS!