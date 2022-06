El resumen de la Selección España vs. República Checa de la UEFA Nations League 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Sigue en directo el último compromiso de La Roja antes del parón veraniego.

La Selección Española cierra su secuencia de cuatro partidos de la Liga de las Naciones ante República Checa, el último compromiso antes de que los jugadores se marchen de vacaciones. Lo hará en La Rosaleda, que estará a reventar para llevar en volandas hacia la victoria al combinado de Luis Enrique. Probablemente, el técnico asturiano introducirá algunos cambios en la alineación como acostumbra

Lo que sí es seguro es que no quiere que se repitan los errores defensivos de Praga precisamente ante el mismo oponente, que casi cuestan una derrota de no ser por aquel gol in extremis de Íñigo Martínez. Habrá que ser si esa buena afluencia de público malagueño motiva a España a mostrar su mejor cara, la que aún no se ha visto en esta competición.

MINUTO A MINUTO DEL ESPAÑA VS. REPÚBLICA CHECA DE LA UEFA NATIONS LEAGUE 2022-2023

El artículo sigue a continuación

VIDEOS Y NOTICIAS DEL ESPAÑA VS. REPÚBLICA CHECA DE LA UEFA NATIONS LEAGUE 2022-2023

España se retira al vestuario tras el calentamiento.

🔥 ¡¡CALENTAMIENTO COMPLETADO!!



Los nuestros encaran los vestuarios para terminar de prepararse para el partido.



⏱️ ¡¡SOLO 15 MINUTOS PARA EL ARRANQUE!!#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/5Cu3S7qDW7 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 12, 2022

Ya están los jugadores de Luis Enrique sobre el césped de La Rosaleda realizando ejercicios de calentamiento.

🇪🇸 ¡España sale a calentar! Poco menos de media hora para que empiece el partido ante República Checa en La Rosaleda. pic.twitter.com/xfm8k7P2Rj — GOAL España (@GoalEspana) June 12, 2022

En Goal.com estamos recogiendo el ambiente en las gradas de La Rosaleda.

Dos maneras de pedir la camiseta a tu ídolo de la @SeFutbol 👕🇪🇸 pic.twitter.com/OqP7yYCVz1 — GOAL España (@GoalEspana) June 12, 2022

Do utkání se Španělskem nastoupíme v této základní jedenáctce 🇪🇸🇨🇿 pic.twitter.com/DhnsogNRWB — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 12, 2022

Muchas novedades en el once de España, en el que no están hombres como Busquets, Gavi o Sarabia.

🚨 OFICIAL | ¡¡ONCE INICIAL DE ESPAÑA!!



👥 Esta es la alineación de @LUISENRIQUE21 para el partido de esta noche en La Rosaleda ante la República Checa.



💪🏼 ¡¡QUEREMOS LOS TRES PUNTOS!!#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/F0xEYhVNKc — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 12, 2022

RESUMEN DEL SUIZA VS. ESPAÑA DE LA UEFA NATIONS LEAGUE 2022-2023

TODOS LOS NÚMEROS Y ESTADÍSTICAS DEL SUIZA VS. ESPAÑA DE LA UEFA NATIONS LEAGUE 2022-2023