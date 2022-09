El resumen de la Portugal vs. Selección España de la UEFA Nations League 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Los de Luis Enrique fueron de menos a más y lograron el pase a la Final Four imponiéndose en Braga.

La selección española consiguió la machada de meterse en la Final Four de la UEFA Nations League al vencer a domicilio e Portugal en el duelo decisivo que tuvo lugar en Braga.

SIGUE EN DIRECTO EL PORTUGAL VS. ESPAÑA DE LA NATIONS LEAGUE

Pese a que la primera hora de juego fue bastante floja por parte de ambos equipos, con más ocasiones para los lusos, España dio un paso al frente con la entrada de Pedri, Gavi y Nico Williams y acabó obteniendo su justo premio con un gol de Álvaro Morata en el tiempo de descuento.

Morata

"Un partido difícil porque hay que ver los jugadores de Portugal. Me quedo con la actitud del equipo. Hemos hecho un esfuerzo grandísimo. Williams ha sido clave, en su segundo partido. Si perdíamos tenía que ser dejándolo todo en el campo y así ha sido. Cuando tenemos que dar la talla en partidos grandes la damos y así ha sido. Ya tendremos tiempo de empezar en lo que viene y quien esté en el Mundial. En dos competiciones hemos estado ahí por detalles en Eurocopa y Nations League. Hay que preparar el futuro de la mejor forma y disfrutar. Presión no. Esta mañana estaba un poco nervioso y me he calmado al ver tranquilos a mis compañeros. Somos un buen grupo y nos lo merecemos".

Rodri

"Era una final. No hemos perdido la cara en ningún momento del partido. Hay que llevarlo al final, cansarles y esperar nuestro momento. Hemos tenido una y para dentro. Sabía que el partido se iba a decidir en los últimos 20 minutos. La gente que ha entrado ha empezado a combinar más y contra un gran equipo hemos ganado. No vamos a ganar fácil. Ganando o perdiendo nos jugábamos el pase. hemos demostrado paciencia y sólo hay que ver donde se está llegando. Hay mucha igualdad y cosas que podemos mejorar. Le he visto al equipo madurez y contento porque le da experiencia".

¡¡FINAL DEL PARTIDO!! ¡¡ESPAÑA ESTÁ EN LA FINAL FOUR DE LA NATIONS LEAGUE!!

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MORATAAAAAAAAAAA!!! ¡¡SE ADELANTA ESPAÑA CON UN TANTO DEL DELANTERO TRAS UNA DEJADA PERFECTA DE NICO WILLIAMSSSS!!

¡HA TENIDO MORATA LA MÁS CLARA PARA ESPAÑA!

¡CARVAJAL LA SACÓ BAJO PALOS!

¡QUÉ PARADA DE UNAI SIMÓN! ¡SALIÓ PERFECTO PARA ACHICAR EN EL MANO A MANO CON CRISTIANO!

¡DESCANSO EN BRAGA CON 0-0!

¡PARADÓN DE UNAI SIMÓN!

¡PORTUGAL ESTA CADA VEZ MÁS CERCA!

¡¡SARABIA TUVO UNA OCASIÓN CLARÍSIMA AL POCO DE INICIARSE EL PARTIDO!!

¡¡COMIENZA EL PARTIDO!!

¡¡ALINEACIÓN CONFIRMADA EN ESPAÑA!!

¡¡ASÍ SALE PORTUGAL!!

