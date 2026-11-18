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Apenas ha jugado 12 minutos esta temporada, pero le han bastado para poner su nombre sobre la mesa de los grandes. En el Barcelona existe el pleno convencimiento de que el joven delantero egipcio tiene algo poco común que no muchos poseen, y Bojan Krkic, coordinador del área de fútbol y responsable del seguimiento minucioso de la evolución de los jóvenes talentos del club, lo ha dicho abiertamente.

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Mucho se habló este verano del fichaje de un delantero centro para el Barcelona, y el club nunca ocultó que su gran objetivo era Julián Álvarez. Sin embargo, pese a los intentos del propio jugador por vestir la camiseta azulgrana, la firme postura del Atlético de Madrid obligó al Barcelona a buscar otras opciones.

Al final, Hansi Flick tuvo la brillante idea de probar a Raphinha como delantero centro, y también llegó Gabriel Jesus, pero había otro paso importante: darle a Hamza Abdelkarim un papel clave en el primer equipo.

El futbolista egipcio no dispone de muchos minutos a las órdenes del técnico alemán: solo ha jugado 12 minutos esta temporada, repartidos en dos partidos de LaLiga, 4 ante el Rayo Vallecano y 8 frente al Getafe. Pero eso no significa que Hamza no goce de una gran consideración en el club.

El cuerpo técnico está plenamente convencido de su enorme potencial y ve en él un proyecto de gran delantero de futuro, algo que ha hecho que su nombre resuene con fuerza en los despachos del club pese a su escasa participación.

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Además, el diario «Sport» explicó que el club está muy satisfecho con la actitud y la humildad del delantero egipcio, que esta temporada alterna entre el primer equipo, el filial y el Juvenil con el mejor comportamiento posible.

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Incluso llegó a jugar un partido de liga juvenil ese mismo día y fue sustituido en el descanso para incorporarse a la convocatoria de Flick. Fue con motivo del partido ante el Aston Villa, en una imagen que refleja su profesionalidad y su compromiso total.

Hamza Abdelkarim recibió este miércoles grandes elogios de Bojan Krkic, durante una entrevista junto al director deportivo del Barcelona, Deco, en el programa «Tot Costa» de Catalunya Ràdio.

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Bojan es el coordinador del área de fútbol del Barcelona, un cargo estrechamente ligado a los jugadores jóvenes, y sabe bien de lo que habla cuando se le pregunta por los talentos más prometedores del equipo, sobre todo en lo que respecta a la posición de delantero centro, ya que la ocupó durante su carrera como futbolista.

En la sección de preguntas rápidas, se le pidió a Bojan Krkic que eligiera al nueve de fuera del Barcelona que, en su opinión, es el mejor del mundo, y cuál prefiere. Sin embargo, no dudó en dar su opinión de otra manera y salió en defensa de los delanteros del Barcelona.

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«Tenemos a los mejores delanteros del mundo», afirmó Bojan, en una respuesta que reflejaba una gran confianza en el proyecto actual del club.

Después mencionó a Hamza Abdelkarim y lanzó su pronóstico sobre el egipcio: «Y lo que es más, tenemos un jugador joven que estará entre los mejores: es Hamza Abdelkarim. Demostró su instinto goleador en la pretemporada; es una cualidad escasa, y lo tenemos nosotros».

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Estas palabras confirman la confianza de la dirección deportiva en el jugador egipcio, y lo mismo ocurre con el cuerpo técnico: Hansi Flick siempre lo ha elogiado, pese a la dificultad de encontrarle un hueco en el once titular ante el gran momento de Raphinha y el máximo partido que Gabriel Jesus le está sacando a sus minutos.

En una entrevista con el diario «Sport», Giuliano Belletti elogió la actitud de Hamza cuando tuvo que reforzar al filial: «Se trata de tener humildad para entender este cambio en la dinámica del equipo. No me quejo de ningún jugador que haya estado en el primer equipo y luego se haya unido a nosotros. Siempre ha habido mucho entusiasmo, y Hamza también lo tiene».