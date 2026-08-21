Después de que The Athletic informara entre semana de que Michael Zetterer, del Frankfurt, estaba a punto de fichar por el Leeds United de la Premier League, la parte del jugador ha desmentido ahora la información de forma tajante. "Nos sorprenden mucho las informaciones que apuntan a que Michael Zetterer estaría a punto de cambiar de club. No se corresponden con la verdad. Michael y su familia se sienten muy a gusto en Frankfurt. Un traspaso no es una opción para él en este momento", explicó el agente Nico Pellatz a Bild.

The Athletic había escrito anteriormente incluso sobre negociaciones muy avanzadas entre el Leeds y el Eintracht. Según esa información, Zetterer debía convertirse en el portero suplente del club de la Premier League por detrás del nuevo número uno, James Trafford. A día de hoy, sin embargo, un traspaso no parece estar sobre la mesa.

Con ello, la posición de portero en el Eintracht sigue siendo uno de los mayores problemas de la plantilla. En la primera ronda de la Copa de Alemania contra el St. Tönis este viernes, Kaua Santos estará bajo palos.

El brasileño, sin embargo, está bajo especial vigilancia. En el reciente bochorno en el amistoso contra el FC Brentford encajó siete goles y especialmente en el segundo tanto no dejó una buena imagen. También en el pasado, Santos ha vuelto a mostrar debilidades.

Por eso, la solución debe llegar con el fichaje de Noah Atubolu. En el Eintracht, se le considera la opción deseada para la portería.

Pero Atubolu también vive un verano de mercado turbulento. Tras separarse de su agencia de representación, el jugador de 24 años sigue buscando un nuevo club. Su futuro en el SC Freiburg se considera descartado después de que en mayo rechazara una renovación de su contrato, vigente hasta 2027.

Atubolu aspiraba originalmente a un traspaso a la Premier League, a ser posible a un club con aspiraciones europeas. Sobre todo, el Aston Villa fue señalado como interesado. Sin embargo, allí Emiliano Martínez siguió siendo el claro número uno, mientras que por ahora no ha llegado ningún interés concreto desde Inglaterra.