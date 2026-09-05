El agente Rob Jansen considera demasiado fácil que se señalara al seleccionador Ronald Koeman como principal responsable del decepcionante Mundial de la selección neerlandesa. Finalmente, Países Bajos fue eliminado por Marruecos en los dieciseisavos de final en la tanda de penaltis.

Koeman optó por una táctica diferente en el duelo mundialista con Marruecos. Mientras que Países Bajos había jugado anteriormente en la fase final con un sistema 4-3-3, ante los Leones del Atlas se presentó con un 5-3-2.

Koeman recibió muchas críticas tras la eliminación y finalmente también decidió dimitir como seleccionador. Jansen, agente de Koeman, sale en defensa del técnico de 63 años en una entrevista con el Algemeen Dagblad.

«De verdad que me parece demasiado fácil señalar solo a Ronald», dice Jansen. «Fue una decepción colectiva, de los jugadores, de todo el cuerpo técnico y también de la dirección deportiva».

Según el agente, Koeman ‘realmente creía’ que podía proclamarse campeón del mundo con Países Bajos en Estados Unidos. «Eso desde luego que sí lo creo. Solo que a veces vosotros le cansabais un poco».

«Los medios, el cinismo y la negatividad. Quizá en ese sentido acusaba cierto desgaste profesional. Pero, seamos sinceros: difícilmente se le puede reprochar eso, ¿no?», añadió Jansen.

Tras la eliminación en el Mundial, Koeman habló sobre su cambio de sistema. «Hemos optado por jugar así porque en los últimos tres partidos hemos concedido demasiado. Puedes cerrar los ojos ante eso y seguir de la misma manera, pero yo creo que entonces le corresponde al entrenador cambiar cosas. No fue una medida desesperada. Sí soy partidario de este sistema».

Mike Verweij, periodista de De Telegraaf, desveló a finales de agosto en el pódcast Kick-off del diario matinal que en realidad no fue idea del seleccionador Koeman jugar con cinco defensas. «Ante todo: Ronald Koeman decide la alineación, pero Virgil van Dijk y Ruud van Nistelrooij abogaron por jugar con cinco defensas contra Marruecos», dijo Verweij.

Koeman fue sucedido de manera sorprendente como seleccionador por Xavi Hernández. El español debutará el 24 de septiembre en el partido de la Nations League contra Alemania como técnico de Países Bajos, tras lo cual seguirá un encuentro contra Serbia el 27 de septiembre.