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FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
Hussein Hamdy
Traducido por

El representante de España: preferí a Mbappé antes que a Yamal en el Balón de Oro por esta razón

K. Mbappe
L. Yamal
H. Kane
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Alemania

Kane se queda fuera de los dos primeros puestos

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José Félix Díaz, el conocido periodista del diario español As y voz de España en el Balón de Oro, reveló sus elecciones en la carrera por el Balón de Oro 2026.

El delantero inglés Harry Kane se llevó el premio, mientras que Kylian Mbappé quedó en segundo lugar y Lamine Yamal fue tercero.

Félix Díaz dijo, en declaraciones en el canal de As en YouTube: "Estuve pensando durante un tiempo qué habría pasado si Harry Kane siguiera jugando en el Tottenham, quizá lo habría elegido, no lo sé. Creo que hay una gran diferencia en la liga alemana".

Y añadió: "La liga alemana no es como LaLiga o la Premier League, ¿verdad? Quizá lo veas desde ese ángulo. Kane jugó en la Premier League durante muchos años con el Tottenham, en un equipo que no está entre los grandes clubes. Y no logró llevar al Tottenham a ganar ningún título, y todo lo que consiguió fue llegar a una final".

Y continuó: "Creo que Harry Kane merecía estar en el podio, pero para mí comenzó su recorrido en el Mundial de muy buena forma, y luego Jude Bellingham empezó a disputarle los focos, ¿verdad?".

A Díaz le preguntaron: "Algunos podrían decir: ¿le darías el Balón de Oro a Kane y dejarías a Bellingham fuera de tus cálculos?". Y respondió: "Creo que hay muchos factores que entran en esta elección, y ninguno de ellos puede ser decisivo por sí solo".

Y prosiguió: "Desde el inicio de la temporada y hasta el final del Mundial, me inclinaba por elegir a Kylian Mbappé. Fue el máximo goleador de la liga, el máximo goleador de la Liga de Campeones de Europa, el máximo goleador del Mundial y el mejor goleador del torneo. Además, llevó a la selección de Francia a las semifinales, antes de enfrentarse a la selección de España".

Y agregó: "Creo que, pese a los altibajos por los que pasó, fue el jugador que mejor mantuvo su nivel alto y constante durante toda la temporada".

Y añadió: "El Real Madrid no apoyó a Mbappé, no estuvo a su lado. Bien, y como te dije, esta decisión conlleva cierta dosis de subjetividad, como ocurre en casi todo. No hay cifras ni criterios claros en los que basarse de forma categórica, y creo que el hecho de ser el máximo goleador del Mundial es también un factor que merece valoración".

Y continuó: "Creo que el Mundial no fue la mejor etapa de Lamine Yamal, pues no llegó a la fase final de la temporada en su mejor momento".

A Díaz le preguntaron: "Teniendo en cuenta el nivel actual de Lamine, ¿a quién le darías el Balón de Oro de esta temporada?", y respondió: "No hay duda de que mi elección sería Lamine Yamal, pero aquí estamos analizando lo que ofrecieron los jugadores durante la temporada pasada, y para mí, personalmente, Mbappé fue mejor que Lamine".

Y agregó: "Me dirás, y la gente también me dirá, que el Barcelona ganó títulos y que Lamine se coronó con el Mundial y la liga. Estoy de acuerdo con eso, pero no creo que Lamine fuera más influyente en el Mundial que otros jugadores españoles".

Y concluyó: "Creo que la selección de España ganó gracias al trabajo colectivo, y su victoria no se debió a Lamine en solitario; en cambio ahora el Barcelona muestra que el 70% de su fuerza reside en Lamine, porque arranca y destroza todo a su paso, y derriba a cualquiera que se le ponga por delante".

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