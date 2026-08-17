El renacer del histórico triplete: ¿por qué eligió Rodri al Barcelona?

El español Rodri, estrella del Manchester City, prefirió marcharse al Barcelona antes que al Real Madrid, y el acuerdo va camino de cerrarse oficialmente en los próximos días.

Numerosos informes de prensa señalaron ayer, domingo, que el Barcelona y el Manchester City alcanzaron un acuerdo total sobre el traspaso de Rodri al conjunto catalán.

El sitio oficial del Balón de Oro reveló, en un informe publicado hoy, lunes, las razones por las que Rodri prefirió al Barcelona, y afirmó que vestir la camiseta del Barcelona supone una oportunidad ideal para desplegar por completo su estilo de juego.

Añadió que será considerado el sucesor de Sergio Busquets en esa posición, ya que ambos comparten la capacidad de actuar como ancla defensiva, leer el desarrollo del partido desde el primer pase y organizar la circulación del balón bajo presión.

Hace más de una década, el trío formado por Sergio Busquets, Xavi Hernández y Andrés Iniesta redefinió el fútbol europeo con su dominio absoluto de la posesión y el ritmo.

Hoy, bajo la dirección del técnico alemán Hansi Flick, el Barcelona aspira a construir una dinámica similar con el nuevo trío del centro del campo, compuesto por Rodri, Pedri y Dani Olmo.

Sin duda, el nuevo trío del mediocampo comparte similitudes futbolísticas y físicas con el trío Busquets-Xavi-Iniesta de la era dorada del Barcelona.

En este sentido, la formación Rodri-Pedri-Olmo combina las cualidades fundamentales que exige el fútbol moderno.

Rodri aporta disciplina táctica, presencia física y control del ritmo del partido desde atrás; Pedri añade inteligencia espacial y pases fluidos, mientras que Dani Olmo garantiza las conducciones verticales entre líneas.

Se trata de una sociedad que ya ha demostrado su eficacia al conducir a la selección española a conquistar el título de la Copa del Mundo, tal como hicieron Xavi, Iniesta y Busquets en 2010.

Además, el sistema de Flick cuenta con opciones de primer nivel gracias a la irrupción de jóvenes jugadores como Gavi, Fermín López y Marc Casadó.

El sitio señaló que Rodri eligió al Barcelona porque el modelo táctico del club encaja de forma natural con su interpretación del juego.

Tras haber alcanzado la cima del juego de manera individual y como parte de un equipo, el centrocampista regresa a LaLiga para asumir el liderazgo del club que inspiró su desarrollo profesional.

Con su llegada, el conjunto blaugrana, dirigido por Flick, vuelve a contar con un centro del campo completo con el objetivo de iniciar una nueva era de éxitos.