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Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte organizarán conjuntamente el Mundial femenino de 2035. Será el primer Mundial celebrado en el Reino Unido desde el torneo masculino de 1966. Las cuatro naciones fueron las únicas candidatas y su proyecto, «All Together», incluye Wembley, Old Trafford y Hampden Park. Una candidatura encabezada por Estados Unidos organizará la edición de 2031.

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El Reino Unido, confirmado como sede del Mundial femenino de 2035

Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales organizarán conjuntamente el Mundial femenino de 2035 después de que las cuatro naciones fueran ratificadas como coanfitrionas este lunes, en una reunión virtual del Congreso de la FIFA convocada especialmente para la ocasión. Será el primer Mundial de fútbol celebrado en el Reino Unido desde que Inglaterra organizó el torneo masculino en 1966.

Las cuatro naciones fueron las únicas candidatas al torneo, en el que 48 selecciones disputarán 104 partidos a lo largo de 39 días. Según BBC Sport, la FIFA aún no ha decidido si las cuatro anfitrionas se clasificarán automáticamente.

Wembley, Old Trafford y Hampden, en un proyecto de 19 sedes

La candidatura «All Together» propone 19 sedes: 14 en Inglaterra, dos en Escocia, dos en Gales y una en Irlanda del Norte. Entre los estadios ingleses figuran Wembley, Old Trafford, Emirates Stadium, Etihad Stadium, St James' Park, Villa Park y Elland Road. Hampden Park, Easter Road, Principality Stadium y Cardiff City Stadium también están en la lista.

Está previsto que un Windsor Park remodelado acoja partidos en Belfast. Aún podrían añadirse otros tres estadios, entre ellos un posible nuevo estadio del Chelsea, lo que elevaría el total a 22 sedes en 16 ciudades.

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La FA ve una oportunidad para aprovechar el legado de la Eurocopa de 2022

La candidatura llega después de que Inglaterra organizara y ganara la Eurocopa femenina de 2022. El director ejecutivo de la FA, Mark Bullingham, cree que un Mundial puede impulsar aún más este deporte. «Organizar la Eurocopa de 2022 nos permitió transformar el fútbol en nuestro país, al crear una generación de referentes que sirven de inspiración y aumentar el interés de mujeres y niñas por jugar», afirmó.

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«Organizar un Mundial nos daría la oportunidad de seguir avanzando en las cuatro naciones». El director ejecutivo de la federación escocesa, Ian Maxwell, lo calificó como «lo más importante que le ha ocurrido al fútbol de mujeres y niñas en Escocia».

La candidatura encabezada por Estados Unidos organizará la edición de 2031, con cuestiones fiscales aún pendientes

En la misma reunión se adjudicó la fase final de 2031 a la candidatura conjunta de México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica. La FIFA otorgó a la candidatura del Reino Unido una puntuación de 4,3 sobre cinco, pero señaló salvedades en las garantías gubernamentales en materia fiscal y de seguridad.

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Mientras tanto, el equipo de Sarina Wiegman está centrado en clasificarse para el próximo torneo, y la seleccionadora ha convocado a dos caras nuevas para la repesca de Inglaterra contra Ucrania por el Mundial femenino .